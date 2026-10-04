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Otok ljubezni Adria

Kaj si nekdanji sanjski moški Hrvaške misli o ljubezni pred kamero?

Ljubljana, 04. 10. 2026 10.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
šime elez

Tekmovalci, ki jih trenutno spremljamo v Otoku ljubezni Adria, so se v vilo na Tenerifu podali v lov na ljubezen. Če jo bodo našli in če bo obstala tudi brez kamer, pa bomo videli. Še ne tako dolgo časa nazaj pa je ljubezen pred kamero iskal tudi Šime Elez. Nekdanji sanjski moški Hrvaške je prepričan, da se takšni odnosi lahko ohranijo tudi po koncu šova, čeprav se pri njem niso.

"Mislim, da se prava ljubezen lahko zgodi pred kamero. Prava ljubezen ne izbira mesta in časa. Če je prava, se bo tudi v trenutku, ko kamere ugasnejo, obdržala," je o iskanju ljubezni pred kamero povedal Šime Elez. Postavni Hrvat je pred dvema letoma sodeloval v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer je za svojo partnerico izbral Slovenko Vanjo Stanojević, a je njuna zveza ugasnila takoj, ko so ugasnile kamere. 

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A kjub temu vere v ljubezen ni izgubil. Šime je nato našel srečo s hrvaško pevko Majo Šuput, s katero sta se pred kratkim razšla, po izkušnji v šovu pa se je tik pred začetkom težko pričakovanega Otoka ljubezni Adria skupaj s tekmovalci odpravil na Tenerif. Tam ni preverjal le, v kakšni vili bodo živeli otočani, ki trenutno na otoku iščejo ljubezen, temveč je spoznal tudi voditeljico Dragano Mićalović.

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S Srbkinjo sta se takoj ujela in skupaj preživela veliko časa. Veliko sta se smejala in se pogovarjala, za spomin pa sta posnela tudi skupno fotografijo. S tem sta na družbenih omrežjih dvignila veliko prahu, številni pa so takoj začeli ugibati, ali je med njima morda kaj več kot prijateljstvo, a zaenkrat tako igralka kot vplivnež zadeve ne komentirata.

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