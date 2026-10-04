Kaj si nekdanji sanjski moški Hrvaške misli o ljubezni pred kamero?

"Mislim, da se prava ljubezen lahko zgodi pred kamero. Prava ljubezen ne izbira mesta in časa. Če je prava, se bo tudi v trenutku, ko kamere ugasnejo, obdržala," je o iskanju ljubezni pred kamero povedal Šime Elez. Postavni Hrvat je pred dvema letoma sodeloval v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer je za svojo partnerico izbral Slovenko Vanjo Stanojević, a je njuna zveza ugasnila takoj, ko so ugasnile kamere.
A kjub temu vere v ljubezen ni izgubil. Šime je nato našel srečo s hrvaško pevko Majo Šuput, s katero sta se pred kratkim razšla, po izkušnji v šovu pa se je tik pred začetkom težko pričakovanega Otoka ljubezni Adria skupaj s tekmovalci odpravil na Tenerif. Tam ni preverjal le, v kakšni vili bodo živeli otočani, ki trenutno na otoku iščejo ljubezen, temveč je spoznal tudi voditeljico Dragano Mićalović.
S Srbkinjo sta se takoj ujela in skupaj preživela veliko časa. Veliko sta se smejala in se pogovarjala, za spomin pa sta posnela tudi skupno fotografijo. S tem sta na družbenih omrežjih dvignila veliko prahu, številni pa so takoj začeli ugibati, ali je med njima morda kaj več kot prijateljstvo, a zaenkrat tako igralka kot vplivnež zadeve ne komentirata.
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