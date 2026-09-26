Kaj so otočani po horoskopu?

Številne gledalce je ob gledanju ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria zanimalo, kaj so otočani in otočanke po horoskopu. Slovenka Alja je rojena v znaku vodnarja. Vodnarke so običajno samostojne, izvirne, inteligentne, svobodomiselne in malo nepredvidljive. Druga Slovenka Anja je rojena v znaku rib. Ženske ribe so običajno čustvene, intuitivne, nežne, romantične in zelo sočutne.

Gašperjeva boljša polovica Mili je strelka. Strelke so običajno energične, iskrene, pustolovske, svobodoljubne in zelo spontane. Loren je po horoskopu škorpijon. Škorpijonke so običajno strastne, skrivnostne, intenzivne, zveste in zelo odločne.

Lara je devica, za katere je značilno, da so praktične, natančne, zanesljive, inteligentne in precej perfekcionistične. Drina pa je rojena v znamenju kozoroga. Te so običajno ambiciozne, odgovorne, vztrajne, zveste in zelo samostojne.