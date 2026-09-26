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Otok ljubezni Adria

Kaj so otočani po horoskopu?

Ljubljana, 26. 09. 2026 10.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ste se med gledanjem Otoka ljubezni tudi vi vprašali, kaj so otočani po horoskopu? Je prav znak, v katerem so rojeni, vplival na njihove odločitve? Preverite, če vaša ugibanja držijo in ne zamudite novih epizod šova od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Številne gledalce je ob gledanju ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria zanimalo, kaj so otočani in otočanke po horoskopu. Slovenka Alja je rojena v znaku vodnarja. Vodnarke so običajno samostojne, izvirne, inteligentne, svobodomiselne in malo nepredvidljive. Druga Slovenka Anja je rojena v znaku rib. Ženske ribe so običajno čustvene, intuitivne, nežne, romantične in zelo sočutne.

Gašperjeva boljša polovica Mili je strelka. Strelke so običajno energične, iskrene, pustolovske, svobodoljubne in zelo spontane. Loren je po horoskopu škorpijon. Škorpijonke so običajno strastne, skrivnostne, intenzivne, zveste in zelo odločne.

Lara je devica, za katere je značilno, da so praktične, natančne, zanesljive, inteligentne in precej perfekcionistične. Drina pa je rojena v znamenju kozoroga. Te so običajno ambiciozne, odgovorne, vztrajne, zveste in zelo samostojne.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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