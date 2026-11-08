Kaj so tik ob prihodu povedali Slovenci?

Ko so se vrata letališča odprla, so na zagrebškem letališču zadoneli aplavz in vzkliki. Presenečeni finalisti prve sezone regionalnega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria niso mogli verjeti svojim očem. Ob prihodu s Tenerifa jih je namreč pričakala množica ljudi, kamer, fotografov in novinarjev.

Novinar Alen Podlesnik in Anja. FOTO: POP TV

Takoj po tem, ko je objela in poljubila svojega psička, se je našega novinarja Alena Podlesnika razveselila Anja, ki je v šovu boljšo polovico našla v Gašperju. Slovenca, oddahnjena, da lahko končno govorita v slovenščini, sta za našo medijsko hišo povedala, da je bil šok v roke ponovno prejeti svoje mobilne telefone: "Veliko sporočil, veliko komentarjev. Sedaj smo videli, kako smo izgledali na kameri, ker si pred tem težko predstavljaš," je povedala Anja, Gašper pa je dodal, da je presenečen nad vsemi posnetki svoje podobe, ustvarjenimi z umetno inteligenco, ki so preplavili splet. Gašper je na letališču pred našo kamero prvič spoznal tudi Anjino mamo, s katero sta si segla v roko, nato pa se tudi objela in poljubila na lice. Po letališču je nato začelo odmevati "Kdor ne skače, ni Slovenc'," Anja pa je v roke prejela veliko steklenico penine.

Gašper in Anjina mama. FOTO: POP TV

Čustev ob prihodu domov ni skrivala niti Slovenka Alja, ki je svojo boljšo polovico našla v Srbu Anthonyju. Razkrila nam je, da je takoj, ko je dobila telefon, poklicala svojo mamo in preverila, kako je njen kužek, Anthony pa je priznal, da je več ur preživel na TikToku. Skupaj bosta najprej obiskala Beograd, nato prišla v Slovenijo, kasneje pa ju bo pot najverjetneje vodila v London, kjer Anthony trenutno živi. Ob tem sta priznala, da se še morata navaditi na vso pozornost, ki jo prejemata.

Alja in Anthony na letališču. FOTO: POP TV

POP IN ekipa je pred mikrofonom ujela tudi zmagovalca Valentina, ki je 50 tisočakov osvojil s svojo boljšo polovico Drino. Čeprav zmage nista pričakovala, je Valentin povedal, da sta je bila vesela. Dodal je, da bosta z izbranko sedaj zgodbo nadaljevala korak po koraku ter z ničimer hitela. Tudi finalistka Mili in Luka sta poklepetala z našim novinarjem. Ko sta prejela telefone, sta najprej kontaktirala družino in prijatelje. "Nato sem šel na družbena omrežja in jih takoj tudi zaprl," je priznal Hrvat. "Najprej moram doumeti, da je to (šov, op. a.) tako velika stvar." Ker ju čaka še kar nekaj medijskih obveznosti, tudi ona dva ne delata velikih načrtov za prihodnost, ampak skušata uživati v vsakem trenutku in videti, kaj bo prinesel nov dan.

Valentin ter Luka in Mili. FOTO: POP TV