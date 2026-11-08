Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Kaj so tik ob prihodu povedali Slovenci?

Zagreb, 08. 11. 2026 14.16 pred 36 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Otok ljubezni Adria

Otočani so prispeli domov. Na letališču v Zagrebu so jih pričakali tako njihovi bližnji kot tudi oboževalci Otoka ljubezni Adria, manjkalo pa ni niti kamer in fotografskih objektivov. Tam je bila tudi naša POP IN ekipa z novinarjem Alenom Podlesnikom, ki se je pomešal med množico in dobil prve odzive finalistov, ki so bili vidno presenečeni in ganjeni nad velikim sprejemom.

Ko so se vrata letališča odprla, so na zagrebškem letališču zadoneli aplavz in vzkliki. Presenečeni finalisti prve sezone regionalnega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria niso mogli verjeti svojim očem. Ob prihodu s Tenerifa jih je namreč pričakala množica ljudi, kamer, fotografov in novinarjev.

Novinar Alen Podlesnik in Anja.
Novinar Alen Podlesnik in Anja.
FOTO: POP TV

Takoj po tem, ko je objela in poljubila svojega psička, se je našega novinarja Alena Podlesnika razveselila Anja, ki je v šovu boljšo polovico našla v Gašperju. Slovenca, oddahnjena, da lahko končno govorita v slovenščini, sta za našo medijsko hišo povedala, da je bil šok v roke ponovno prejeti svoje mobilne telefone: "Veliko sporočil, veliko komentarjev. Sedaj smo videli, kako smo izgledali na kameri, ker si pred tem težko predstavljaš," je povedala Anja, Gašper pa je dodal, da je presenečen nad vsemi posnetki svoje podobe, ustvarjenimi z umetno inteligenco, ki so preplavili splet.

Gašper je na letališču pred našo kamero prvič spoznal tudi Anjino mamo, s katero sta si segla v roko, nato pa se tudi objela in poljubila na lice. Po letališču je nato začelo odmevati "Kdor ne skače, ni Slovenc'," Anja pa je v roke prejela veliko steklenico penine.

Gašper in Anjina mama.
Gašper in Anjina mama.
FOTO: POP TV

Čustev ob prihodu domov ni skrivala niti Slovenka Alja, ki je svojo boljšo polovico našla v Srbu Anthonyju. Razkrila nam je, da je takoj, ko je dobila telefon, poklicala svojo mamo in preverila, kako je njen kužek, Anthony pa je priznal, da je več ur preživel na TikToku.

Skupaj bosta najprej obiskala Beograd, nato prišla v Slovenijo, kasneje pa ju bo pot najverjetneje vodila v London, kjer Anthony trenutno živi. Ob tem sta priznala, da se še morata navaditi na vso pozornost, ki jo prejemata.

Alja in Anthony na letališču.
Alja in Anthony na letališču.
FOTO: POP TV

POP IN ekipa je pred mikrofonom ujela tudi zmagovalca Valentina, ki je 50 tisočakov osvojil s svojo boljšo polovico Drino. Čeprav zmage nista pričakovala, je Valentin povedal, da sta je bila vesela. Dodal je, da bosta z izbranko sedaj zgodbo nadaljevala korak po koraku ter z ničimer hitela.

Tudi finalistka Mili in Luka sta poklepetala z našim novinarjem. Ko sta prejela telefone, sta najprej kontaktirala družino in prijatelje. "Nato sem šel na družbena omrežja in jih takoj tudi zaprl," je priznal Hrvat. "Najprej moram doumeti, da je to (šov, op. a.) tako velika stvar." Ker ju čaka še kar nekaj medijskih obveznosti, tudi ona dva ne delata velikih načrtov za prihodnost, ampak skušata uživati v vsakem trenutku in videti, kaj bo prinesel nov dan.

Valentin ter Luka in Mili.
Valentin ter Luka in Mili.
FOTO: POP TV

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Otok ljubezni adria voyo vrnitev letališče tekmovalci sprejem

Dragana ob koncu šova: O ljubezni se ne govori, ampak se jo živi

24ur.com 'Otočani' v objemu najbližjih: Ponovno se moramo privaditi na slovenščino
24ur.com Hrvati pridržali skupino migrantov, uro za tem so bili že v Sloveniji
24ur.com Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
24ur.com Alja: Anthony pride v Slovenijo
24ur.com Kam bodo na počitnice odšli slovenski olimpijci?
24ur.com Na letalu s slovenskimi odbojkarji
24ur.com Slovenski turisti so se vrnili z Rodosa
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
08. 11. 2026 14.52
Zakaj jih niso pričakali z državniškimi častmi ? Pozdravni nagovor gospe Predsednice RS sem pogrešal. Nedvomno dan, ki se bo zapisal v zgodovino slovenskega naroda. (sodeč, da dogodek zasluži prvo stran najbolj branega medija ).
Odgovori
0 0
zani10
08. 11. 2026 14.51
Bogi starsi
Odgovori
+1
1 0
Jani.
08. 11. 2026 14.31
Kakšen dolgčas.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Nekoč sta si šla na živce, zdaj sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
dominvrt
Portal
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022