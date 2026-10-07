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Odnos med Mili in Gašperjem je bil zadnje dni pester. Če sta na začetku šova veljala za enega najbolj trdnih parov, sta bila v zadnjem obdobju na robu razhoda. Čeprav sta se dogovorila, da bosta od zdaj naprej bolj odprta za povezave z drugimi otočani, je imela noč očitno svojo moč. Kaj sta pod rjuhami počela Slovenec in Srbkinja?

Kamere so Mili ujele skrito pod rjuhami, medtem ko se je na Gašperjevem obrazu risal vedno širši nasmešek. Ko se je Srbkinja pokazala izpod rjuh, ga je poljubila. Sta spor rešila z dotiki, poljubi in še čim več? To je zanimalo tudi Anthonyja. "Gašper, kako si spal?" ga je vprašal med zajtrkom, Slovenec pa mu je odgovoril: "Super, najbolje v zadnjih petih dneh." Anthonyja je nato zanimalo, ali je Slovenec v postelji spal ali počel kaj drugega, a mu ta ni želel povedati.

"Poglej me v oči in mi reci, da z Mili nista ničesar počela," je Gašperju dejal Anthony, Slovenec pa mu je pomežiknil. Nato mu je nekaj zašepetal. "Intimna sprava je vedno najboljša oblika spolnega odnosa," je v smehu dejal Anthony. Drina nad tem ni bila tako navdušena – kaj je svetovala Mili? Preverite na VOYO.

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