Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Kaj sta pod rjuhami počela Slovenec in Srbkinja?

Ljubljana, 07. 10. 2026 08.03 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

"Sinoči sva dobro spala in se pogovarjala v postelji," je z nasmehom na obrazu zjutraj povedal Gašper. Kamere trdijo drugače. Slovenec je noč preživel s Srbkinjo, ki je bila skrita pod rjuho. Kaj je počela? In zakaj se je Gašper zbudil tako dobre volje? Sta z Mili spor rešila z dotiki, poljubi in še čim več?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Odnos med Mili in Gašperjem je bil zadnje dni pester. Če sta na začetku šova veljala za enega najbolj trdnih parov, sta bila v zadnjem obdobju na robu razhoda. Čeprav sta se dogovorila, da bosta od zdaj naprej bolj odprta za povezave z drugimi otočani, je imela noč očitno svojo moč. Kaj sta pod rjuhami počela Slovenec in Srbkinja?

Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
FOTO: VOYO

Kamere so Mili ujele skrito pod rjuhami, medtem ko se je na Gašperjevem obrazu risal vedno širši nasmešek. Ko se je Srbkinja pokazala izpod rjuh, ga je poljubila. Sta spor rešila z dotiki, poljubi in še čim več? To je zanimalo tudi Anthonyja. "Gašper, kako si spal?" ga je vprašal med zajtrkom, Slovenec pa mu je odgovoril: "Super, najbolje v zadnjih petih dneh." Anthonyja je nato zanimalo, ali je Slovenec v postelji spal ali počel kaj drugega, a mu ta ni želel povedati.

"Poglej me v oči in mi reci, da z Mili nista ničesar počela," je Gašperju dejal Anthony, Slovenec pa mu je pomežiknil. Nato mu je nekaj zašepetal. "Intimna sprava je vedno najboljša oblika spolnega odnosa," je v smehu dejal Anthony. Drina nad tem ni bila tako navdušena – kaj je svetovala Mili? Preverite na VOYO.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Anthony poljubil drugo, Lara besna: Odvratna je

24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
24ur.com Sanjski Petar Rašić: Zdaj sva končno samo jaz in ona
24ur.com 'Marko, povej ženi za naju, sicer ji bom jaz. P. S.: Noseča sem!'
24ur.com Na obisku pri zakoncih Basi
24ur.com Je Mišo za vogalom prevaral zaročenko?
24ur.com Sanjski moški Hrvaške že prvi dan očaral dekleta
24ur.com BIG BROTHER: Mitja benti nad stanovalci: Kdo je to naredil?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sencina
07. 10. 2026 08.34
A referendum je samo za nacionalko al se za kak drug program.
Odgovori
0 0
povem87
07. 10. 2026 08.31
takili šovi se men dobesedno žalitev gledalcev...kam je šel ta svet...res se sprašujem,če je to ljudem normalno???
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Otroci bodo želeli ostati ves dan: ta park je za Halloween pripravil pravi spektakel
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
vizita
Portal
Če na svojem krožniku opažate to, verjetno potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
moskisvet
Portal
Črna smrt znova polni naslovnice: tako strašljiva je bila nekoč kuga
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
dominvrt
Portal
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
okusno
Portal
Razkrivamo recept sladice iz MasterChefa: mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984