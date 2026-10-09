Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Kaj sta v skrivni sobi počela Drina in Valentin?

Ljubljana, 09. 10. 2026 13.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zmagovalni par je užival v skrivni sobi.

Takoj po izboru parov je voditeljica Dragana Mićalović otočane postavila pred dejstvo - gledalci so zopet glasovali. A tokrat o tistem otočanu, ki ga imajo najraje. Največ glasov je prejela Drina, zato je dobila posebno nagrado, ki jo je lahko izkoristila s svojim partnerjem Valentinom. Samo za njiju je bila prvič v sezoni odklenjena skrivna soba.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Gledalci so znova glasovali," je otočane takoj po izboru parov prestrašila voditeljica Dragana Mićalović, a nato povedala lepo novico. "Izbirali so najljubšega otočana in največ glasov je dobila Drina," je povedala, 22-letnica pa je bila zelo vesela ter se je s priklonom zahvalila gledalcem.

Drina je bila vesela, da je bila izbrana za najljubšo otočanko gledalcev.
Drina je bila vesela, da je bila izbrana za najljubšo otočanko gledalcev.
FOTO: VOYO

Nato pa je sledilo presenečenje - za najbolj priljubljeno otočanko in njen par, ki je po zadnjem izboru znova Valentin, so se prvič v sezoni odprla vrata skrivne sobe. Ko so fantje izvedeli za to novico, so obkolili Valentina in navdušeno vzklikali ter se smejali. Njihovi reakciji se je iskreno nasmejala celo voditeljica. "Skrivna soba je kraj, kjer se lahko posvetita drug drugemu. Daleč od ostalih otočanov in radovednih pogledov," ju je v sobo še pospremila Dragana.

Skrivna soba je bila odprta samo za Drino in Valentina.
Skrivna soba je bila odprta samo za Drino in Valentina.
FOTO: VOYO

Tako Drina kot tudi Valentin sta bila zelo vesela že dejstva, da bosta znova lahko spala skupaj, še bolj pa tega, da bosta sama. "Zelo je elegantna, kot nek apartma," je bila vesela Srbkinja, ki je s svojim dragim takoj opazila polno sadja, penino in omaro, polno igračk za popestritev spolnega odnosa. "To bo ostalo za Mili," se je pošalila.

Zmagovalni par je užival v skrivni sobi.
Zmagovalni par je užival v skrivni sobi.
FOTO: VOYO

Zaljubljenca sta celo noč preživela v objemu, se poljubljala, pila penino, jedla sadje in opravljala ostale otočane. "Nikoli ne bi šla ven od tu," je zjutraj povedala Drina in dodala, da ji je bilo zelo lepo z Valentinom. "Poljubljava se, objemava, pogovarjava in sama sva, ni drugih ljudi, ki smrčijo zraven," je dodala in priznala, da kaj več kljub želji zaradi kamer nista mogla početi.

Zaljubljenca sta celo noč preživela v objemu.
Zaljubljenca sta celo noč preživela v objemu.
FOTO: VOYO

Ko sta se zjutraj pridružila ostalim sotekmovalcem, jih je seveda takoj zanimalo, kaj sta počela. Fantje so v kuhinji napadli Valentina, punce v sobi za ličenje Drino, a kot so vsi pričakovali, nista imela za povedati nič 'pikantnega'. "Njima se je pred nami nerodno poljubiti, kaj šele, da bi počela kaj več," je komentirala Lara, o paru, ki velja za zelo zadržanega, med njima pa nekateri zaznavajo le bratsko-sestrski odnos. A le Drina in Valentin vesta, kaj je res, in svoj odnos počasi, a vztrajno gradita dalje.

Srbkinja in Srb uživata v družbi drug drugega.
Srbkinja in Srb uživata v družbi drug drugega.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

'Komaj čakam, da spet skupaj leževa v posteljo'

24ur.com Vohanje las, masaža nog, neprijeten objem in 'kako si seksi'
Zadovoljna.si To je odločitev, ki je prizadela Evo Luno
24ur.com Je Mišo za vogalom prevaral zaročenko?
24ur.com Alja moške postavila na realna tla, Gašper ji očita iskanje pozornosti
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V nekaj mesecih izgubil oba starša: "Zaveš se, da nimamo toliko časa"
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
zadovoljna
Portal
Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele
Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
dominvrt
Portal
To opravilo vam vzame 20 minut, pozimi pa naredi veliko razliko
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009