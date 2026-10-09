Kaj sta v skrivni sobi počela Drina in Valentin?

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"Gledalci so znova glasovali," je otočane takoj po izboru parov prestrašila voditeljica Dragana Mićalović, a nato povedala lepo novico. "Izbirali so najljubšega otočana in največ glasov je dobila Drina," je povedala, 22-letnica pa je bila zelo vesela ter se je s priklonom zahvalila gledalcem.

Drina je bila vesela, da je bila izbrana za najljubšo otočanko gledalcev. FOTO: VOYO

Nato pa je sledilo presenečenje - za najbolj priljubljeno otočanko in njen par, ki je po zadnjem izboru znova Valentin, so se prvič v sezoni odprla vrata skrivne sobe. Ko so fantje izvedeli za to novico, so obkolili Valentina in navdušeno vzklikali ter se smejali. Njihovi reakciji se je iskreno nasmejala celo voditeljica. "Skrivna soba je kraj, kjer se lahko posvetita drug drugemu. Daleč od ostalih otočanov in radovednih pogledov," ju je v sobo še pospremila Dragana.

Skrivna soba je bila odprta samo za Drino in Valentina. FOTO: VOYO

Tako Drina kot tudi Valentin sta bila zelo vesela že dejstva, da bosta znova lahko spala skupaj, še bolj pa tega, da bosta sama. "Zelo je elegantna, kot nek apartma," je bila vesela Srbkinja, ki je s svojim dragim takoj opazila polno sadja, penino in omaro, polno igračk za popestritev spolnega odnosa. "To bo ostalo za Mili," se je pošalila.

Zmagovalni par je užival v skrivni sobi. FOTO: VOYO

Zaljubljenca sta celo noč preživela v objemu, se poljubljala, pila penino, jedla sadje in opravljala ostale otočane. "Nikoli ne bi šla ven od tu," je zjutraj povedala Drina in dodala, da ji je bilo zelo lepo z Valentinom. "Poljubljava se, objemava, pogovarjava in sama sva, ni drugih ljudi, ki smrčijo zraven," je dodala in priznala, da kaj več kljub želji zaradi kamer nista mogla početi.

Zaljubljenca sta celo noč preživela v objemu. FOTO: VOYO

Ko sta se zjutraj pridružila ostalim sotekmovalcem, jih je seveda takoj zanimalo, kaj sta počela. Fantje so v kuhinji napadli Valentina, punce v sobi za ličenje Drino, a kot so vsi pričakovali, nista imela za povedati nič 'pikantnega'. "Njima se je pred nami nerodno poljubiti, kaj šele, da bi počela kaj več," je komentirala Lara, o paru, ki velja za zelo zadržanega, med njima pa nekateri zaznavajo le bratsko-sestrski odnos. A le Drina in Valentin vesta, kaj je res, in svoj odnos počasi, a vztrajno gradita dalje.

Srbkinja in Srb uživata v družbi drug drugega. FOTO: VOYO