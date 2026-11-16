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Otok ljubezni Adria

Kako blizu zmagi v Otoku ljubezni Adria sta bila Anja in Gašper?

Ljubljana, 16. 11. 2026 13.15 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Gašper in Anja sta novi par Otoka ljubezni Adria.

V prvi sezoni Otoka ljubezni Adria smo kot zmagovalca okronali Drino in Valentina, na drugem mestu pa sta se znašla Anja in Gašper. A slovenski par je bil zmagi v priljubljenem ljubezenskem šovu izjemno blizu. Kljub zelo burnemu razmerju sta namreč pridobila veliko simpatij gledalcev in številni so jima privoščili zmago.

V prvi sezoni Otoka ljubezni Adria ste gledalci za zmagovalca izbrali Drino in Valentina, ki sta s svojo ljubezensko zgodbo navduševala od začetka oddaje. Ostala sta si zvesta od prvega izbora parov, preživela poskuse drugih tekmovalcev in kar v šovu tudi uradno postala par. A po statistiki finalnega glasovanja priljubljena Srba nista bila v tako velikem vodstvu, kot so morda številni pričakovali.

Statistika finalnega glasovanja v odstotkih.
Statistika finalnega glasovanja v odstotkih.
FOTO: RTL

Takoj za njima, na drugem mestu, sta se namreč znašla Anja in Gašper. Slovenca, ki sta v šovu do skupne poti potrebovala kar precej drame, sta s svojo iskrenostjo in vztrajnostjo očitno navdušila gledalce, saj so jima namenili izjemno veliko število glasov. Po statistiki sta za zmagovalcema zaostala le slabe štiri odstotke, kar pomeni, da sta bila zmagi izjemno blizu. Druga dva para sta od gledalcev prejela občutno manj glasov.

Ne zamudite novega POPkasta z Gašperjem Širovnikom, ki bo jutri objavljen na 24ur.com.

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KOMENTARJI1

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jobo
16. 11. 2026 13.54
hvala bogu da nista zmagala
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