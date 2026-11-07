Kako bosta Drina in Valentin unovčila 50 tisočakov?

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Drina in Valentin zmage nista pričakovala. "Midva sva samo lenarila v vili. Najprej sva se družila, potem sva se vzljubila," sta v smehu priznala. Zmagovalca že razmišljata o skupni prihodnosti zunaj vile. Razkrila sta, da bosta zaživela skupaj ter za naš medij odgovorila tudi na vprašanje, ki ga ima marsikateri gledalec: kako bosta porabila denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov? Celoten pogovor si lahko ogledate v videoposnetku.

Želite spoznati Drino in Valentina? Že danes bodo finalisti prve sezone šova Otok ljubezni Adria okoli 21. ure pristali na letališču v Zagrebu, kjer se bodo družili z oboževalci. Tam jih bo pričakala tudi naša POP IN ekipa. Kakšni bodo prvi vtisi treh Slovencev? Njihov prihod in prve odzive boste lahko v živo spremljali na 24ur.com in VOYO.

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.