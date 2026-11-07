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Otok ljubezni Adria

Kako bosta Drina in Valentin unovčila 50 tisočakov?

Ljubljana, 07. 11. 2026 12.20 pred 10 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Drina in Valentin, Otok ljubezni Adria

Poklepetali smo z Drino in Valentinom, velikima zmagovalcema prve sezone regionalnega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Ali sta zmago pričakovala? Kakšni so njuni načrti za prihodnost? In kako bosta porabila denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Drina in Valentin zmage nista pričakovala. "Midva sva samo lenarila v vili. Najprej sva se družila, potem sva se vzljubila," sta v smehu priznala. Zmagovalca že razmišljata o skupni prihodnosti zunaj vile. Razkrila sta, da bosta zaživela skupaj ter za naš medij odgovorila tudi na vprašanje, ki ga ima marsikateri gledalec: kako bosta porabila denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov? Celoten pogovor si lahko ogledate v videoposnetku.

Prvo sezono Otoka ljubezni Adria si lahko v celoti ogledate na VOYO.

Želite spoznati Drino in Valentina? Že danes bodo finalisti prve sezone šova Otok ljubezni Adria okoli 21. ure pristali na letališču v Zagrebu, kjer se bodo družili z oboževalci. Tam jih bo pričakala tudi naša POP IN ekipa. Kakšni bodo prvi vtisi treh Slovencev? Njihov prihod in prve odzive boste lahko v živo spremljali na 24ur.com in VOYO.

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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KOMENTARJI3

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Hihitalec
07. 11. 2026 12.31
Upam, da bosta povedala javnosti kako, ker nas blazno zanima.😂
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0 0
kala 09
07. 11. 2026 12.30
Verjetno si bosta kupila psa pa voziček,da ga bosta okoli vozila.
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+1
1 0
misekmali
07. 11. 2026 12.30
Bravo!!! Gledala sem 5 minut in rekla, da je moja izbiran svetlolasi par.
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0 0
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Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
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