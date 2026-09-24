Kako dobro poznate izrazoslovje otočanov?

Slovarček bo z novimi izrazi redno dopolnjen v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Bombshell - novinec. Nov tekmovalec ali tekmovalka, ki nepričakovano vstopi v vilo in premeša že obstoječe pare.

I've got a text - dobil/a sem sporočilo. Stavek, ki ga vsi čakajo. Ko nekdo dobi sporočilo, sledi izločitev, naloga ali presenečenje.

Friendzone - ko nekdo nekoga vidi samo kot prijatelja, ta pa si z njim želi romantičnega odnosa.

Love bombing - ko te nekdo na začetku odnosa zasipa s pozornostjo, komplimenti, sporočili in velikimi gestami, da bi zelo hitro ustvaril občutek močne povezanosti.

Red flag – rdeča zastavica oziroma opozorilni znak, da je pri osebi ali odnosu nekaj problematičnega.

Green flag – zelena zastavica. Lastnost ali vedenje, ki kaže, da je nekdo dobra izbira za odnos.

GG - kratica za angleško besedno zvezo good game oziroma v prevodu dobra igra. Uporablja se kot pohvala po igri ali pa širše, ko se nekaj uspešno zaključi.

Clock it - ko nekaj opaziš, prepoznaš ali hitro dojameš, tudi če tega drugi še niso opazili ali povedali na glas. Temu pritiče tudi gesta z roko. Palec in kazalec večkrat hitro stisneš skupaj oziroma z njima narediš majhno gesto aplavza.

Slay - izraz pohvale, ko nekdo nekaj naredi res dobro, je videti odlično ali preprosto navduši.

Bro - krajšava besede brother, v prevodu brat. Uporablja se kot vzdevek za prijatelja, kolega ali drugo osebo. Podobno kot "stari", 'brate' ali kolega.

Ick - nenaden občutek odpora do nekoga, ki ti je bil prej všeč, pogosto zaradi kakšne malenkosti, geste ali vedenja, ki se ti nenadoma zazdi zelo neprivlačno.

Delulu - skovanka iz angleške besede delusion. Ko verjameš v nekaj, čeprav realnost kaže drugače.

Tea – trač, sočna informacija ali drama. "Spill the tea" pomeni "Povej, kaj se je zgodilo".