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Otok ljubezni Adria

Kako dobro poznate izrazoslovje otočanov?

Ljubljana, 24. 09. 2026 09.57 pred 25 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Slovarček Otoka ljubezni Adria

Ljubezenski šov Otok ljubezni Adria je osvojil občinstvo širše balkanske regije. Tudi številni slovenski gledalci vsak večer ob 20. uri na VOYO uživajo ob dogodivščinah otočanov, ki na Tenerifu iščejo svojo boljšo polovico. Ste med gledanjem tudi vi naleteli na besedo ali besedno zvezo, ki je ne razumete najbolje? Vam občasno 'ponagaja' kakšen izraz generacije Z? Predstavljamo slovarček Otoka ljubezni Adria za lažje razumevanje!

Slovarček bo z novimi izrazi redno dopolnjen v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria). 

Bombshell - novinec. Nov tekmovalec ali tekmovalka, ki nepričakovano vstopi v vilo in premeša že obstoječe pare.

I've got a text - dobil/a sem sporočilo. Stavek, ki ga vsi čakajo. Ko nekdo dobi sporočilo, sledi izločitev, naloga ali presenečenje.

Friendzone - ko nekdo nekoga vidi samo kot prijatelja, ta pa si z njim želi romantičnega odnosa.

Love bombing - ko te nekdo na začetku odnosa zasipa s pozornostjo, komplimenti, sporočili in velikimi gestami, da bi zelo hitro ustvaril občutek močne povezanosti.

Red flag – rdeča zastavica oziroma opozorilni znak, da je pri osebi ali odnosu nekaj problematičnega.

Green flag – zelena zastavica. Lastnost ali vedenje, ki kaže, da je nekdo dobra izbira za odnos.

GG - kratica za angleško besedno zvezo good game oziroma v prevodu dobra igra. Uporablja se kot pohvala po igri ali pa širše, ko se nekaj uspešno zaključi.

Clock it - ko nekaj opaziš, prepoznaš ali hitro dojameš, tudi če tega drugi še niso opazili ali povedali na glas. Temu pritiče tudi gesta z roko. Palec in kazalec večkrat hitro stisneš skupaj oziroma z njima narediš majhno gesto aplavza.

Slay - izraz pohvale, ko nekdo nekaj naredi res dobro, je videti odlično ali preprosto navduši.

Bro - krajšava besede brother, v prevodu brat. Uporablja se kot vzdevek za prijatelja, kolega ali drugo osebo. Podobno kot "stari", 'brate' ali kolega.

Ick - nenaden občutek odpora do nekoga, ki ti je bil prej všeč, pogosto zaradi kakšne malenkosti, geste ali vedenja, ki se ti nenadoma zazdi zelo neprivlačno.

Delulu - skovanka iz angleške besede delusion. Ko verjameš v nekaj, čeprav realnost kaže drugače.

Tea – trač, sočna informacija ali drama. "Spill the tea" pomeni "Povej, kaj se je zgodilo".

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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