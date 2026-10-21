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Otok ljubezni Adria

Kako je na novo podobo Valentina reagirala Drina?

Ljubljana, 21. 10. 2026 08.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Prišel je dan, ki je v vilo prinesel polno smeha – čas je bil, da se na željo gledalcev Valentin ostriže. Ob novici, da bo od zdaj naprej po vili hodil povsem brez las, je bila najbolj šokirana njegova Drina, ostali otočani pa so se trenutka, ko bodo spoznali 'novega' Valentina, zelo veselili. Kako je njegov novi videz vplival na odnos z njegovo drago?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Neee, jaz obožujem njegovo pričesko, saj je videti, kot da bi ga stresla elektrika," je ob novici, da se bo Valentin postrigel, dejala Drina. A gledalci so odločili. Na voljo so imeli tri možnosti – da se ne ostriže, da se ga ostriže s škarjami ali z aparatom. In odločili so se za slednjo.

Čas je bil, da se Valentin ostriže.
Čas je bil, da se Valentin ostriže.
FOTO: VOYO

Drina je zadnjo noč s svojim 'dolgolascem' izkoristila za stiskanje in božanje njegovih mehkih las, že kmalu dopoldne pa je Valentin sedel na stol, Luka pa je v roke prijel aparat. Seveda brez nekoliko tipičnih moških šal med striženjem ni šlo, saj je 24-letnik v nekem trenutku imel kar dva čopka, nato pa je kmalu ostal brez vseh las.

Valentin z novo pričesko.
Valentin z novo pričesko.
FOTO: VOYO

Ko je Luka končal s svojim delom, so dekleta iz kuhinje z zaprtimi očmi pripeljala Drino. Ko ga je zagledala, ni mogla verjeti, kaj vidi. "Kako je lep," je ponavljala tako pred ostalimi otočani kot tudi večkrat kasneje v izjavi in priznala, da se je vanj popolnoma zaljubila. Primerjala ga je celo z Bradom Pittom in dodala, da ji je kar nerodno vsakič, ko ga vidi, in da vedno zardi. Kako je Valentinov novi videz vplival na razvijanje njunega odnosa? Preverite na VOYO.

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