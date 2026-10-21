Kako je na novo podobo Valentina reagirala Drina?

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"Neee, jaz obožujem njegovo pričesko, saj je videti, kot da bi ga stresla elektrika," je ob novici, da se bo Valentin postrigel, dejala Drina. A gledalci so odločili. Na voljo so imeli tri možnosti – da se ne ostriže, da se ga ostriže s škarjami ali z aparatom. In odločili so se za slednjo.

Čas je bil, da se Valentin ostriže. FOTO: VOYO

Drina je zadnjo noč s svojim 'dolgolascem' izkoristila za stiskanje in božanje njegovih mehkih las, že kmalu dopoldne pa je Valentin sedel na stol, Luka pa je v roke prijel aparat. Seveda brez nekoliko tipičnih moških šal med striženjem ni šlo, saj je 24-letnik v nekem trenutku imel kar dva čopka, nato pa je kmalu ostal brez vseh las.

Valentin z novo pričesko. FOTO: VOYO

Ko je Luka končal s svojim delom, so dekleta iz kuhinje z zaprtimi očmi pripeljala Drino. Ko ga je zagledala, ni mogla verjeti, kaj vidi. "Kako je lep," je ponavljala tako pred ostalimi otočani kot tudi večkrat kasneje v izjavi in priznala, da se je vanj popolnoma zaljubila. Primerjala ga je celo z Bradom Pittom in dodala, da ji je kar nerodno vsakič, ko ga vidi, in da vedno zardi. Kako je Valentinov novi videz vplival na razvijanje njunega odnosa? Preverite na VOYO.