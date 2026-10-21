Kako je na novo podobo Valentina reagirala Drina?

"Neee, jaz obožujem njegovo pričesko, saj je videti, kot da bi ga stresla elektrika," je ob novici, da se bo Valentin postrigel, dejala Drina. A gledalci so odločili. Na voljo so imeli tri možnosti – da se ne ostriže, da se ga ostriže s škarjami ali z aparatom. In odločili so se za slednjo.
Drina je zadnjo noč s svojim 'dolgolascem' izkoristila za stiskanje in božanje njegovih mehkih las, že kmalu dopoldne pa je Valentin sedel na stol, Luka pa je v roke prijel aparat. Seveda brez nekoliko tipičnih moških šal med striženjem ni šlo, saj je 24-letnik v nekem trenutku imel kar dva čopka, nato pa je kmalu ostal brez vseh las.
Ko je Luka končal s svojim delom, so dekleta iz kuhinje z zaprtimi očmi pripeljala Drino. Ko ga je zagledala, ni mogla verjeti, kaj vidi. "Kako je lep," je ponavljala tako pred ostalimi otočani kot tudi večkrat kasneje v izjavi in priznala, da se je vanj popolnoma zaljubila. Primerjala ga je celo z Bradom Pittom in dodala, da ji je kar nerodno vsakič, ko ga vidi, in da vedno zardi. Kako je Valentinov novi videz vplival na razvijanje njunega odnosa? Preverite na VOYO.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.