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Otok ljubezni Adria

Kako je zadnji teden v vili zamajal odnose med pari?

Ljubljana, 02. 10. 2026 18.51 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Nov teden na Tenerifu se je zaključil in bil je vse prej kot miren. Kako je prihod treh novih tekmovalcev zaznamoval odnose med otočani? Kdo je vesel, da ima v postelji novega partnerja in kdo pogreša starega? So že padle maske in ali so se med sabo že dovolj spoznali, da so ugotovili, ali bi njihova ljubezen lahko obstala tudi izven šova?

Na vrsti je tretja epizoda liste vročih.
Na vrsti je tretja epizoda liste vročih.
FOTO: VOYO

Zadnji teden v Otoku ljubezni Adria je bil vse prej kot miren. Med tekmovalci so se dogajale drame, pa tudi poljubi in objemi. V vilo so vstopili trije novi tekmovalci, eden jo je že zapustil. Kako so bombshelli zatresli vilo? Kdo se je razveselil novega izbora parov in kdo ne? Bodo ljubosumni izpadi uničili še tako trden par in ali bi nekateri otočani svoje življenje v paru lahko nadaljevali tudi zunaj šova? Na vrsti je nova 'lista vročih' in voditeljica Dragana Mićalović je pripravljena, da izve vse. Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
02. 10. 2026 19.36
Največji misterij ni sama gledanost te oddaje, ampak kdo sploh gleda to oddajo? Kateri demografiki je to kar se znotraj te vile dogaja sploh lahko všeč? In še boljše vprašanje, zakaj ji je to sploh všeč? Osebno ne vidim praktično nobenega razloga. Tekmovalci in tekmovalke sploh niso všečni. Še več, ti tekmovalci odbijajo gledalce proč od ekranov.
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124091204
02. 10. 2026 19.56
Ti si resno bolan človek
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