Kako je zadnji teden v vili zamajal odnose med pari?

Zadnji teden v Otoku ljubezni Adria je bil vse prej kot miren. Med tekmovalci so se dogajale drame, pa tudi poljubi in objemi. V vilo so vstopili trije novi tekmovalci, eden jo je že zapustil. Kako so bombshelli zatresli vilo? Kdo se je razveselil novega izbora parov in kdo ne? Bodo ljubosumni izpadi uničili še tako trden par in ali bi nekateri otočani svoje življenje v paru lahko nadaljevali tudi zunaj šova? Na vrsti je nova 'lista vročih' in voditeljica Dragana Mićalović je pripravljena, da izve vse. Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.