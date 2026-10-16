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Otok ljubezni Adria

Kako naj ostrižemo Valentina? Povej nam svoje mnenje!

Ljubljana, 16. 10. 2026 09.04 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
Valentin

Gledalci imate v šovu Otok ljubezni Adria pomembno vlogo. S svojimi glasovi lahko vplivate na dogajanje v vili, tokrat pa imate priložnost vplivati celo na videz enega od tekmovalcev. V rokah imate škarje in glavnik, saj lahko izberete, kako naj naša ekipa ostriže Valentina. Povejte nam svoje mnenje in glasujte v aplikaciji!

V vili na Tenerifu je vsak dan bolj napeto, za dramo in nova presenečenja pa skrbijo tudi gledalci šova. S svojimi glasovi imajo možnost vplivati na dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria. In tokrat je na gledalcih prav posebna naloga - vplivate lahko na videz enega od otočanov.

Otok ljubezni Adria - Valentin
Otok ljubezni Adria - Valentin
FOTO: VOYO

V aplikaciji Otok ljubezni Adria lahko glasujete in izberete, kako naj ostrižemo Valentina. Možnost imate izbire med škarjami in aparatom za striženje, prav tako pa se lahko odločite, da se njegovih las ne dotikamo in po hiši še naprej hodi 'kot grm'. Povejte nam svoje mnenje in glasujte v aplikaciji, kjer imate z VOYO računom na voljo kar 10 glasov.

Otok ljubezni Adria - Valentin
Otok ljubezni Adria - Valentin
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
16. 10. 2026 09.49
Prav trudijo se, da imajo z vsako novo epizodo čim manjšo gledanost, da jih z vsako novo epizodo gleda čim manj ljudi. Verjetno so prišli do ugotovitve, da je vse skupaj predrago in nelogično, da nima smisla več eksperimentirati, in računajo zgolj na eno sezono 😂
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zajfa
16. 10. 2026 09.34
Ne rabiš striženja ko imaš take šlapke 😂
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0 0
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