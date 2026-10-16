Kako naj ostrižemo Valentina? Povej nam svoje mnenje!

V vili na Tenerifu je vsak dan bolj napeto, za dramo in nova presenečenja pa skrbijo tudi gledalci šova. S svojimi glasovi imajo možnost vplivati na dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria. In tokrat je na gledalcih prav posebna naloga - vplivate lahko na videz enega od otočanov.

Otok ljubezni Adria - Valentin FOTO: VOYO

V aplikaciji Otok ljubezni Adria lahko glasujete in izberete, kako naj ostrižemo Valentina. Možnost imate izbire med škarjami in aparatom za striženje, prav tako pa se lahko odločite, da se njegovih las ne dotikamo in po hiši še naprej hodi 'kot grm'. Povejte nam svoje mnenje in glasujte v aplikaciji, kjer imate z VOYO računom na voljo kar 10 glasov.

Otok ljubezni Adria - Valentin FOTO: VOYO