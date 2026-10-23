Kako so se Anthonyjeve spodnjice znašle ob Lidiini postelji?

Lidia in Luka sta sredi hudega spora zaradi enega od Lukovih komentarjev po izzivu s pitami. Enostavno ga ne moreta rešiti, saj ne eden ne drugi ne razumeta nasprotne strani, s stalnimi kregi pa dobivata vedno večji odpor drug do drugega. Tako so se njuni pogovori nadaljevali tudi ponoči, ko je 30-letnica jezno vstala iz postelje, Luka pa ji je sledil.
Ko se je vrnila po svoje copate, pa je na tleh ob svoji postelji našla spodnjice. Seveda je vedela, da niso Lukove, edina možnost pa je bil Anthony, ki je z Aljo spal na sosednji postelji. Pa sta res spala? 22-letnik je naslednje jutro, ko so se otočani pogovarjali o Lidiini nenavadni najdbi, trdil, da ja. Kamere in njegov nagajiv nasmešek pa njegovo trditev postavljajo na laž. Več kot očitno se je Srb ponoči pod odejo zabaval s Slovenko, kaj sta počela, pa preverite na VOYO.
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