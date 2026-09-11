Kakšna dekleta privlačijo Anthonyja, Valentina in Roberta?

Love Island Adria v nedeljo ob 20. uri prihaja na platformo VOYO in POP TV. V vilo na Tenerifih se bo vselilo deset mladih in samskih otočanov, med njimi tudi Anthony, Roberto in Valentin.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Anthony (22) prihaja iz Londona in dela kot varnostnik. Mladenič britansko-srbskih korenin, ki se je nekdaj na Kitajskem in v ZDA profesionalno ukvarjal s košarko, v višino meri kar 2,03 metra. Je ambiciozen, duhovit, samozavesten in izrazito osredotočen na svoje cilje, prepotoval pa je že več kot polovico sveta. Je neposreden in rad prevzame vlogo vodje, čeprav priznava, da zna biti včasih sarkastičen in ljudi tudi namerno provocira.

Otok ljubezni Adria - Anthony FOTO: VOYO

"Zdelo se mi je, da je prijava v regionalni Love Island Adria dobra ideja, še posebej zato, ker so me že trikrat povabili v britansko različico. Pogovoril sem se z družino in skupaj smo se strinjali, da je Love Island Adria pravo mesto zame. Mama me pri tem zelo podpira," je povedal Anthony. Tudi glede izbire partnerice v šovu ima jasno predstavo. "Če vidim, da ima ženska dobro energijo in je duhovita, mi fizični videz ni tako pomemben," je razkril in dodal: "Od stvari iz zunanjega sveta bom najbolj pogrešal telefon." Mladenič zlahka sklepa nova prijateljstva, obenem pa upa, da mu bo bivanje v vili pomagalo, da se nekoliko odklopi od družbenih omrežij. Za seboj ima dve resni zvezi, priznava pa, da je v preteklosti kariero pogosto postavljal pred ljubezen. Danes verjame, da zveza zahteva kompromise in da morata oba partnerja vanjo vlagati enako. V ljubezni mu največ pomeni zvestoba. Privlačijo ga duhovite, skrbne in tople ženske, ki ga znajo nasmejati, medtem ko ga pretirana resnost odbija. Anthony v šov vstopa z željo po ljubezni, odkrito pa priznava, da ga privlači tudi priljubljenost, ki jo lahko prinese sodelovanje v šovu. Kljub temu bi, če bi moral izbirati med denarjem, slavo in pravo ljubeznijo, vedno izbral ljubezen. Njegov največji izziv bo pokazati, ali lahko nekdo drug končno postane pomembnejši od njegovih ambicij in ciljev.

Otok ljubezni Adria - Roberto FOTO: VOYO

Morda bo prijatelja našel prav v Robertu (26), ki prihaja iz Zaprešića in dela kot vodja padel centra. Zase pravi, da je stara duša v mladem telesu, bolj kot ekstravagantne zmenke pa ceni sprehod, pogovor in smeh z osebo, ki jo ima rad. "Pričakujem pozitivno izkušnjo, v najboljšem primeru pa ljubezen! Prijateljica mi je večkrat govorila, da bi se moral prijaviti. Na koncu sem izpolnil prijavo in si rekel, da bom videl, kaj se bo zgodilo," je razkril Roberto. Sprva je okleval, nato pa se je vendarle odločil za pustolovščino, imenovano Love Island Adria. "Družina me podpira, prijatelji pa so navdušeni in komaj čakajo, da me vidijo. Pravijo, da bodo spremljali vse. Pravzaprav so odzivi zelo pozitivni," je povedal Roberto. "Rekli so mi samo, naj bom takšen, kot sem, in to je to," je dodal. "Iščem naravno lepo dekle, ki se dobro počuti tudi brez ličil. Ne maram pretiravanja z lepotnimi posegi. Všeč mi je tudi, če je športni tip in se ukvarja s kakšno aktivnostjo. Verjamem v rek, da je v zdravem telesu zdrav duh, zato mi veliko pomeni, da lahko to vrednoto z nekom delim," je Roberto razkril, kaj bo iskal pri izbiri partnerice v vili. Poleg tega so mu všeč vedra dekleta s pozitivno energijo, saj pravi, da je tudi sam takšne narave. Najbolj bo pogrešal svoje najbližje. "Pogrešal bom stik z ljudmi, ki so mi blizu, morda pa tudi domačo kuhinjo," je sklenil Roberto. Roberto v šov vstopa zaradi ljubezni in sanja o zelo preprostem življenju. Je skrben in zaščitniški, vendar se včasih preveč trudi ugoditi drugim in pri tem pozabi nase. Njegov največji izziv bo najti ravnovesje med tem, da je pozoren in romantičen partner ter tem, da v prizadevanju osrečiti osebo, ki jo ljubi, ne izgubi samega sebe.

Otok ljubezni Adria - Valentin FOTO: VOYO

Fantoma se bo pridružil tudi Valentin (24), ki prihaja iz Novega Sada in dela kot samostojni model. Je miren in discipliniran, ne mara monotonosti niti nepotrebnega zavlačevanja, zase pa pravi, da dobro deluje pod pritiskom. Bežne zveze ga ne zanimajo, prav tako ne odnosi zgolj zato, da ne bi bil sam – pomembna mu je iskrena čustvena povezanost. Privlačijo ga zrele, samozavestne in inteligentne ženske, s katerimi se lahko zaplete v globoke pogovore, hkrati pa mu je pomembno, da imajo smisel za humor in se ne jemljejo preveč resno. Ko mu je nekdo všeč, je neposreden, ljubezen pa izkazuje s pozornostjo, podporo, dotiki in tem, da si zapomni drobne stvari. "Zdelo se mi je zanimivo, da poskusim nekaj novega, spoznam nove ljudi, morda najdem ljubezen svojega življenja, mogoče pa tudi kaj zaslužim. Prav to me je najbolj spodbudilo k prijavi," je razkril. "Prijatelji me podpirajo in pravijo, da je to kot nalašč zame," je dodal Valentin. Pravi, da verjame v ljubezen na prvi pogled, vendar se zaveda, da lahko ta prinese tudi razočaranje. "Pri tem sem rad previden. Na prvi pogled me bo seveda pritegnil fizični videz, pozneje pa je zelo pomemben značaj – humor, sproščenost, inteligenca. Vse to je tesno povezano," je sklenil. Kot pravi, ne bo pogrešal ničesar, dobro pa se počuti tudi ob misli, da bo nekaj časa preživel brez družbenih omrežij. Valentin v Love Island Adria vstopa zaradi ljubezni, sodelovanje v šovu pa vidi tudi kot priložnost za razvoj svoje kariere. Njegov največji izziv bo prepustiti se čustvom in nekomu dovoliti, da se mu zares približa.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.