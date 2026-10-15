Mili in Gašper, Alisa in Luka ter Anja in Nikola niso več par. Gledalci so s svojim glasovanjem odločili, da v njihovih partnerstvih ne vidijo potenciala, kar za naše otočane pomeni le eno – nimajo več partnerja. Kaj to pomeni za njihov obstanek v vili? Kaj je Gašperja tako razjezilo, da je odvrgel mikrofon in se zaprl v stranišče? Bo v vilo prišel še kdo nov ali sledijo le odhodi? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.
Kakšne posledice bodo nosili otočani, ki niso več v paru?
Zadnja epizoda je postregla z nepričakovano novico – gledalci so odločili, kateri pari nimajo smisla nadaljevati skupaj, kar je pomenilo, da niso več v paru. Tako so Mili, Gašper, Alisa, Luka, Anja in Nikola po novem na istem kot nov bombshell Anamarija. Vsi so brez partnerja, prav tako se na naslednjem izboru ne smejo izbrati. Kaj to pomeni za njihov obstanek?
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