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Otok ljubezni Adria

Kakšne posledice bodo nosili otočani, ki niso več v paru?

Ljubljana, 15. 10. 2026 18.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Zadnja epizoda je postregla z nepričakovano novico – gledalci so odločili, kateri pari nimajo smisla nadaljevati skupaj, kar je pomenilo, da niso več v paru. Tako so Mili, Gašper, Alisa, Luka, Anja in Nikola po novem na istem kot nov bombshell Anamarija. Vsi so brez partnerja, prav tako se na naslednjem izboru ne smejo izbrati. Kaj to pomeni za njihov obstanek?

Zadnje sporočilo je znova presenetilo otočane.
Zadnje sporočilo je znova presenetilo otočane.
FOTO: VOYO

Mili in Gašper, Alisa in Luka ter Anja in Nikola niso več par. Gledalci so s svojim glasovanjem odločili, da v njihovih partnerstvih ne vidijo potenciala, kar za naše otočane pomeni le eno – nimajo več partnerja. Kaj to pomeni za njihov obstanek v vili? Kaj je Gašperja tako razjezilo, da je odvrgel mikrofon in se zaprl v stranišče? Bo v vilo prišel še kdo nov ali sledijo le odhodi? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.

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