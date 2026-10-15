Kakšne posledice bodo nosili otočani, ki niso več v paru?

Mili in Gašper, Alisa in Luka ter Anja in Nikola niso več par. Gledalci so s svojim glasovanjem odločili, da v njihovih partnerstvih ne vidijo potenciala, kar za naše otočane pomeni le eno – nimajo več partnerja. Kaj to pomeni za njihov obstanek v vili? Kaj je Gašperja tako razjezilo, da je odvrgel mikrofon in se zaprl v stranišče? Bo v vilo prišel še kdo nov ali sledijo le odhodi? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, ki ob 20. uri prihaja na VOYO.