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Otok ljubezni Adria

Kateri ogroženi par naj ostane v vili?

Ljubljana, 30. 10. 2026 10.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ljubezenska avantura se za otočane bliža koncu. V vili sta dva izmed parov ogrožena, o njihovi usodi pa bodo odločali gledalci. Kateri ogroženi par naj ostane v vili? Lidia in Stefan ali Leonarda in Matija? Svoj glas lahko oddate v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Otočani in otočanke so bili v sinočnji epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria postavljeni pred težko odločitev. Vsak izmed parov je moral nominirati par, ki ima v vili najmanj kemije. Največ glasov sta prejela dva para, in sicer Lidia in Stefan ter Leonarda in Matija.

Kateri ogroženi par naj ostane v vili?
Kateri ogroženi par naj ostane v vili?
FOTO: VOYO

Sedaj je odločitev v rokah gledalcev. Kdo naj ostane v vili in za koga naj se ljubezenska avantura na Tenerifu zaključi? Svoj glas lahko oddate v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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