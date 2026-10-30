Kateri ogroženi par naj ostane v vili?

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Otočani in otočanke so bili v sinočnji epizodi ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria postavljeni pred težko odločitev. Vsak izmed parov je moral nominirati par, ki ima v vili najmanj kemije. Največ glasov sta prejela dva para, in sicer Lidia in Stefan ter Leonarda in Matija .

Sedaj je odločitev v rokah gledalcev. Kdo naj ostane v vili in za koga naj se ljubezenska avantura na Tenerifu zaključi? Svoj glas lahko oddate v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.