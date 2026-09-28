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Otok ljubezni Adria

Kateri otočani imajo skrivno nalogo?

Ljubljana, 28. 09. 2026 19.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Prihod bombshella Stefana in nesporazumi v najbolj svežih parih, a to še ni vse – v Otoku ljubezni Adria bodo dogajanje tokrat začinile še skrivne naloge. Gledalci ste imeli priložnost, da izberete, kateri štirje otočani se bodo spopadli s tajno misijo. Kaj bodo morali storiti in kdo bo najbolj uspešen? Lahko tudi skrivne naloge poskrbijo za ljubosumje?

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FOTO: VOYO

Prihod novega tekmovalca, nesporazumi le po nekaj dneh in skrivne naloge otočanov. Vse to prinaša Otok ljubezni Adria. Kdo je ugotovil, da njegov partner ni primeren zanj in se odločil za razhod, kdo misli, da se stvari lahko bolje razvijajo z drugo osebo in koga ste gledalci izbrali, da se mora spopasti s skrivno nalogo? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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