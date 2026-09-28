Kateri otočani imajo skrivno nalogo?

Prihod novega tekmovalca, nesporazumi le po nekaj dneh in skrivne naloge otočanov. Vse to prinaša Otok ljubezni Adria. Kdo je ugotovil, da njegov partner ni primeren zanj in se odločil za razhod, kdo misli, da se stvari lahko bolje razvijajo z drugo osebo in koga ste gledalci izbrali, da se mora spopasti s skrivno nalogo? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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