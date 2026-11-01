Kateri par bo tik pred finalnim tednom zapustil vilo?

Še malo in dobili bomo zmagovalca Otoka ljubezni Adria. Do finala nas loči le še nekaj dni, otočani pa že vstopajo v finalni teden. Kateri par bo vilo zapustil tik pred koncem? Bosta to Leonarda in Matija, ki sta v šov šele vstopila, ali Lidia in Stefan, ki sta svoje možnosti za obstanek že raziskala?

Kateri ogroženi par bo zapustil vilo? FOTO: VOYO

O njihovi usodi so odločali gledalci s svojimi glasovi, na vrh liste najmanj kompatibilnih pa so jih nevede uvrstili njihovi sotekmovalci. Kdo ima željo po obstanku in kdo je prepričan, da se njegova pot zaključuje pred ostalimi? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.