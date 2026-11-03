Kdo bo zmagovalec Otoka ljubezni Adria? Odločitev je v vaših rokah!

Kdo bo zmagovalec prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria? Ta odločitev je v vaših rokah. Prav gledalci boste imeli možnost, da s svojimi glasovi izberete zmagovalni par, ki bo poleg laskavega naziva dobil tudi denarno nagrado v vrednosti 50.000 evrov. A za svojega favorita boste lahko glasovali le, če se povežete z VOYO računom in tako vstopite v VIP cono. Tam imate tudi pravico do oddaje kar 10 glasov.