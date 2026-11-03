Kdo bo zmagovalec Otoka ljubezni Adria? Odločitev je v vaših rokah!

Kdo bo zmagovalec prve sezone ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria? Ta odločitev je v vaših rokah. Prav gledalci boste imeli možnost, da s svojimi glasovi izberete zmagovalni par, ki bo poleg laskavega naziva dobil tudi denarno nagrado v vrednosti 50.000 evrov. A za svojega favorita boste lahko glasovali le, če se povežete z VOYO računom in tako vstopite v VIP cono. Tam imate tudi pravico do oddaje kar 10 glasov.
Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.
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