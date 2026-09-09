Kdo je Gašper, Slovenec v oddaji Otok ljubezni Adria?

Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni. Kot pravi, so mu prijatelji takoj rekli, da je kot ustvarjen za to oddajo, šov pa vidi kot priložnost za spoznavanje novih ljudi in nepozabno izkušnjo. 28-letni Ljubljančan je samozavesten, odprt, družaben in zelo telesno aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana.

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Danes uživa v samskem življenju. Privlačijo ga ženstvene, fit in samozavestne ženske, še posebej temnolase, vendar sta mu karakter in občutek, ki ga ima ob določeni osebi, pomembnejša od fizičnega videza. Išče zvesto in iskreno žensko, ki ni dramatična in ceni neposredno komunikacijo.