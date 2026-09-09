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Otok ljubezni Adria

Kdo je Gašper, Slovenec v oddaji Otok ljubezni Adria?

Ljubljana, 09. 09. 2026 11.15 pred 24 minutami 1 min branja 4

Avtor:
VOYO
Gašper

Kmalu se začenja težko pričakovana prva sezona oddaje Otok ljubezni Adria, s prvimi tekmovalci pa vstopa tudi Slovenec Gašper. 28-letni Ljubljančan je nekdanji profesionalni košarkar s sedmimi leti profesionalne kariere. Samski je dve leti, kot je dejal, pa je bil do zdaj zaljubljen le enkrat.

Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni. Kot pravi, so mu prijatelji takoj rekli, da je kot ustvarjen za to oddajo, šov pa vidi kot priložnost za spoznavanje novih ljudi in nepozabno izkušnjo. 28-letni Ljubljančan je samozavesten, odprt, družaben in zelo telesno aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana.

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Danes uživa v samskem življenju. Privlačijo ga ženstvene, fit in samozavestne ženske, še posebej temnolase, vendar sta mu karakter in občutek, ki ga ima ob določeni osebi, pomembnejša od fizičnega videza. Išče zvesto in iskreno žensko, ki ni dramatična in ceni neposredno komunikacijo.

Preberi še Spoznajte tekmovalce Otoka ljubezni Adria in si prenesite aplikacijo!

Ne boji se narediti prvega koraka, ko pa mu je nekdo zares všeč, naklonjenost raje pokaže z dejanji kot z besedami. Njegov največji izziv bo, ali bo komu uspelo prebiti njegovo stoično zunanjost in izvabiti njegovo ranljivejšo plat.

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Spoznajte tekmovalce Otoka ljubezni Adria in si prenesite aplikacijo!

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KOMENTARJI4

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RAZKOL
09. 09. 2026 11.59
Ja, danes biti Slovenec v Sloveniji in nasplosno je že redkost, ki jo je treba čuvati in negovati brez pardona. Hvala titu in lewacom, da so nas skoraj zradirali iz lastne zemlje. Se naprej volite te narodne izdajalce, ki so jim balkan in drugi tretjesvetovci veliko bližje, kot lasten narod.
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0 0
bilythekid321
09. 09. 2026 11.58
noro. 🤣🤣
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0 0
Amor Fati
09. 09. 2026 11.58
Za Dubaj je potrebno dat noge narazen. Samo ta model tega očitno še ne ve.
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0 0
Lepdan123
09. 09. 2026 11.53
Tip nima ene dlake na telesu.. če se temu sploh lahko reče tip.
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