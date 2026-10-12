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Otok ljubezni Adria

Kdo je Gašperju poslal sporočilo v slovenščini?

Ljubljana, 12. 10. 2026 18.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Gašper

"Živjo, Širo! Karto za Tenerif že imam in komaj čakam, da te vidim. Pozdravčki." Tako se je glasilo sporočilo v slovenščini, ki ga je včeraj zvečer prejel Gašper. Kdo je poslal skrivnostni zapis? Ali gre za nekoga iz njegove preteklosti? Oseba je namreč uporabila vzdevek 'Širo', ki ga ostali v vili ne poznajo!

Bo Gašperjevo bivanje v vili Otoka ljubezni Adria kmalu še bolj pestro? Slovenec je namreč prejel sporočilo, ki namiguje, da bi na Tenerif lahko vsak čas prispela oseba iz njegove preteklosti. Kdo prihaja na Tenerif? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria ob 20. uri na VOYO.

Kdo je pisal Gašperju?
Kdo je pisal Gašperju?
FOTO: VOYO

Dan po ponovni izbiri parov bo sicer v vilo prinesel nove drame, ljubezenske trikotnike, spore pa tudi romantiko, poljube in srečo. Kako napreduje odnos med slovensko Aljo in Anthonyjem, ki sta ljubezni dala še eno priložnost? Kako se bo v paru z Nikolo počutila Slovenka Anja? In kateri par bo pokazal največ potenciala za resnejšo zvezo?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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