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Otok ljubezni Adria

Kdo je neiskren in med kom ni kemije?

Ljubljana, 14. 09. 2026 17.05 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ob 20. uri na VOYO prihaja nova epizoda ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Kako se po prvi noči v vili med seboj ocenjujejo otočani? Kdo je neiskren? Kdo impulziven? In med kom zaenkrat še ni kemije? Ne zamudite.

Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Med skupinsko analizo bodo tekmovalci debatirali o medsebojni kemiji, ki se je pri nekaterih parih že razvila, naslovili pa bodo tudi dejstvo, da se ljubezenske iskrice ponekod še niso zanetile. Kdo je neiskren? Kdo impulziven? Kdo ima preveč energije in kdo ve, kaj mu je všeč? Ne zamudite nove epizode v ponedeljek ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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