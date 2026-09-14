Kdo je neiskren in med kom ni kemije?

Med skupinsko analizo bodo tekmovalci debatirali o medsebojni kemiji, ki se je pri nekaterih parih že razvila, naslovili pa bodo tudi dejstvo, da se ljubezenske iskrice ponekod še niso zanetile. Kdo je neiskren? Kdo impulziven? Kdo ima preveč energije in kdo ve, kaj mu je všeč? Ne zamudite nove epizode v ponedeljek ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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