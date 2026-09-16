Kdo je Slovenka, ki bo v Otoku ljubezni Adria mešala glave?

25-letna Alja prihaja iz Radelj ob Dravi, do zdaj pa je imela dve resni zvezi, a je obe končala sama. Njena zadnja zveza je bila toksična, zaradi te izkušnje je postala veliko bolj pozorna na svoje občutke in neodvisna. Ko začuti pravo povezanost, se hitro zaljubi, pravi pa tudi, da lahko prav tako hitro preneha biti zaljubljena. Danes veliko bolj zaupa dejanjem kot besedam in meni, da nekomu nikoli ne bi smela dati več kot dveh priložnosti.

Po skoraj petih letih samskega življenja je očitno, da si želi resnega odnosa, ne pa zgolj hoditi na zmenke zaradi zmenkov. Njen idealni partner je visok, temnolas, močan in športen, z manirami pravega gentlemana, čustveno zrelostjo in izostrenim smislom za humor. Inteligenca in sposobnost poglobljenih pogovorov sta zanjo zelo privlačni lastnosti, želi pa si tudi nekoga, ki zna ostati miren pod pritiskom, opazi malenkosti in ji daje dovolj občutka varnosti, da je lahko popolnoma takšna, kot je.

Alja, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

Alja je romantična, ljubezen pa izraža z dejanji. Ceni telesno bližino in kakovostno preživljanje skupnega časa in v zameno pričakuje doslednost. Brez težav se sooči s težavami in o njih komunicira, vendar ima jasno mejo: če ima občutek, da vedno znova rešuje isti prepir, je zanjo konec. Njen največji izziv v odnosih je najti ravnovesje med potrebo po neodvisnosti in pripravljenostjo, da nekoga resnično spusti blizu. Slovenka ima tudi bolj čutno in spontano plat. Imela je šest spolnih partnerjev, doživela je spolni odnos že na prvem zmenku in pravi, da je odprtega duha, kadar med dvema obstaja pristna kemija. Pri intimnosti jo še posebej odbijata pomanjkanje samozavesti in odsotnost kemije, medtem ko so ji pomembni privlačnost, igrivost in skupen smisel za humor. Otok ljubezni Adria jo bo zato morda postavil v zanimiv položaj: si bo po letih popolne neodvisnosti dovolila, da se na nekoga čustveno zares zanese?

'Bombshell' je nov tekmovalec ali tekmovalka, ki nepričakovano vstopi v vilo in lahko premeša že obstoječe pare.