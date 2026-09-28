Kdo je Stefan, ki sanja o zakonu, treh otrocih in življenju ob morju?

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Stefan na prvi pogled deluje nedostopno, vendar zase pravi, da je v resnici topel, komunikativen in empatičen človek. Obožuje ženstvena, natrenirana in duhovita dekleta, v zvezi pa ceni iskrenost in nežnost. Pretirana resnost in velik ego ga hitro odvrneta. Prihaja iz Novega Sada in je po poklicu osebni trener.

Je samozavesten mladenič, rad se spogleduje in pravi, da je v zadnjem letu skoraj dvakrat na teden hodil na zmenke. Več pozornosti namenja osebi nasproti sebe, kot pa govori o sebi, saj rad dobro spozna osebo, s katero preživlja čas. Priznava, da se je v preteklosti znal pretvarjati, da je nedostopen frajer, namesto da bi odkrito povedal, kaj si želi.

Za seboj ima eno resno zvezo, za mišicami pa se skriva mladenič s številnimi interesi. Odličen je v matematiki in logiki, kot najstnik pa je kupoval, restavriral in prodajal rabljeno pohištvo. Potem ko je utrpel hudo poškodbo noge in izgubil ljubljeno babico, se je Stefan odločil, da bo živel po svoje in postal čim bolj samostojen.

V Otok ljubezni Adria vstopa v iskanju ljubezni, pa tudi vznemirjenja, ki ga prinaša šov. Dolgoročno si želi zakona, treh otrok in mirnega življenja ob morju.

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