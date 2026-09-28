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Otok ljubezni Adria

Kdo je Stefan, ki sanja o zakonu, treh otrocih in življenju ob morju?

Ljubljana, 28. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Stefan

V vilo je vstopil nov 'bombshell'. Kdo je postavni Srb Stefan, ki bo zagotovo zmešal štrene otočanom? Spoznajte ga. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in bodite na tekočem z vsemi informacijami ter si naložite aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria).

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Stefan na prvi pogled deluje nedostopno, vendar zase pravi, da je v resnici topel, komunikativen in empatičen človek. Obožuje ženstvena, natrenirana in duhovita dekleta, v zvezi pa ceni iskrenost in nežnost. Pretirana resnost in velik ego ga hitro odvrneta. Prihaja iz Novega Sada in je po poklicu osebni trener.

Otok ljubezni Adria - Stefan
Otok ljubezni Adria - Stefan
FOTO: VOYO

Je samozavesten mladenič, rad se spogleduje in pravi, da je v zadnjem letu skoraj dvakrat na teden hodil na zmenke. Več pozornosti namenja osebi nasproti sebe, kot pa govori o sebi, saj rad dobro spozna osebo, s katero preživlja čas. Priznava, da se je v preteklosti znal pretvarjati, da je nedostopen frajer, namesto da bi odkrito povedal, kaj si želi.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Za seboj ima eno resno zvezo, za mišicami pa se skriva mladenič s številnimi interesi. Odličen je v matematiki in logiki, kot najstnik pa je kupoval, restavriral in prodajal rabljeno pohištvo. Potem ko je utrpel hudo poškodbo noge in izgubil ljubljeno babico, se je Stefan odločil, da bo živel po svoje in postal čim bolj samostojen.

V Otok ljubezni Adria vstopa v iskanju ljubezni, pa tudi vznemirjenja, ki ga prinaša šov. Dolgoročno si želi zakona, treh otrok in mirnega življenja ob morju.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

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