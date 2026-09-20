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Otok ljubezni Adria

Kdo se skriva za glasom, ki ga slišite v Otoku ljubezni Adria?

Ljubljana, 20. 09. 2026 09.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mirko Medved

Ob spremljanju oddaj Otok ljubezni Adria nas skozi dogajanje popelje tudi glas, ki je marsikateremu rednemu gledalcu risank zelo domač. Za duhovitimi domislicami, ki dodatno popestrijo gledanje priljubljenega ljubezenskega šova, se skriva Mirko Medved – glasovni igralec, tonski mojster, oblikovalec zvoka in glasbenik.

Mirko Medved je človek, ki ga morda ne boste vedno videli, boste pa njegov glas zagotovo slišali. Je izkušen glasovni igralec, tonski mojster, oblikovalec zvoka, režiser sinhronizacij, glasbeni producent in multiinštrumentalist.

Mirko Medved
Mirko Medved
FOTO: osebni arhiv

Prav on je namreč tisti, ki se skriva za glasom zabavnega komentatorja priljubljenega šova Otok ljubezni Adria. S svojimi duhovitimi domislicami dodatno popestri spremljanje dogajanja na otoku, kjer ljubezen išče 13 postavnih fantov in deklet iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Njegov glas sicer poznamo iz številnih slovenskih sinhronizacij. Med drugim je glas posodil Stevu (Jack Black) iz filma Minecraft, Super Mariu (Chris Pratt), Paddingtonu (Ben Whishaw) ter Asterixu, pa tudi številnim drugim priljubljenim filmskim in risanim junakom. Kot režiser sinhronizacij, re-recording mixer in oblikovalec zvoka je sodeloval pri več kot 100 risankah. Kot tonski mojster skrbi tudi za zvok informativnega programa POP TV, obenem pa je oblikoval zvok številnih televizijskih oddaj in filmov.

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Glasba je njegova druga velika ljubezen. Kot glasbeni producent je sodeloval z izvajalci, kot so Lusterdam, Miró, Roundsquare in Gal Gjurin, bil glasbeni producent šova Znan obraz ima svoj glas ter ustvarjal glasbo za Slovenija ima talent. Kot multiinštrumentalist obvlada kitaro, klavir, bas, bobne, harmoniko, mandolino, buzuki in še marsikaj. Igral je tudi z Vladom Kreslinom, Severo, Hamom, Olivijo in drugimi slovenskimi glasbeniki ter ustvarjal glasbo za film in gledališče. Ko ni v studiu, pa ga najdete tudi na gorskem kolesu.

Mirko je glas, ki ga trentuno slišite v Otoku ljubezni Adria.
Mirko je glas, ki ga trentuno slišite v Otoku ljubezni Adria.
FOTO: VOYO
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Mirko zna poslušati, ujeti pravi ton in povedati zgodbo z glasom. In ker je pri Otoku ljubezni Adria pomembno predvsem to, kaj se zgodi med vrsticami, je verjetno kar prava izbira za glas, ki bo spremljal ljubezenske zaplete, iskrice, dramo in kakšen nepričakovan preobrat.

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