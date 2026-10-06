Kdo so trije 'bombshelli', ki so vstopili v vilo Otoka ljubezni Adria?

Toni prihaja iz Pulja in dela s starši v družinski restavraciji, pred tem pa je več let igral nogomet – vse dokler ga ni poškodba noge ustavila. Za sabo ima eno resnejšo zvezo, ki je razpadla zaradi ljubosumja. V Otok ljubezni Adria prihaja pripravljen na nekaj resnejšega, čeprav priznava, da je imel prej raje svobodo, zabavo in flirtanje.

Toni FOTO: VOYO

19-letnik obožuje pozornost, flirtanje mu je naravno, za pravo kemijo in dekle pa bi se zelo potrudil. Kot razkriva, se mu dekleta pogosto prva oglasijo, vendar nima težav narediti niti prvega koraka. Če mu je katero dekle zares všeč, se je zanjo pripravljen boriti, saj mu konkurenca ne predstavlja težave. Nikola je star 27 let in prihaja iz Sokobanje. Po poklicu je finančni forenzik. Rodil se je v Italiji, kjer je preživel polovico svojega življenja, nato pa je živel tudi na Nizozemskem, v Nemčiji in Španiji. Danes živi na relaciji med Beogradom in Nišem. Za sabo ima tri zveze, enkrat pa je bil tudi zaročen.

Nikola FOTO: VOYO

Srb rad potuje in pravi, da je bilo prav zaradi potovanj njegovo ljubezensko in spolno življenje precej aktivno. Rad flirta, vendar trdi, da se zanj pogosto prve začnejo zanimati tudi dekleta. Zase pravi, da je romantik ter da čustva raje pokaže z dejanji kot z besedami. Privlačijo ga ženske, s katerimi se lahko pogovarja o smiselnih in globokih temah. Opisuje se kot sapioseksualec, najbolj ga namreč privlačita inteligenca in osebnost, najtežje pa prenaša neiskrenost. Pravi, da hitro opazi tudi bele laži in jih dojema kot znak nespoštovanja. Zaupanje in iskrenost sta zanj temelj vsake zveze, nima pa težav govoriti o svojih čustvih, saj meni, da je prav odprto izražanje občutkov znak moškosti. 25-letni Luka prihaja iz Zagreba in je po poklicu zdravstveni tehnik. Velik del svojega življenja preživi v telovadnici, fizični videz in aktiven življenjski slog pa sta mu zelo pomembna. Družina je pomemben del njegovega življenja, prav tako zaupanje, ki ga izpostavlja kot najpomembnejšo stvar v zvezi. Za sabo ima eno resno, leto dni dolgo zvezo, ki se je končala, ker sta se sčasoma oddaljila.

Luka FOTO: VOYO

Hrvat je lahko ljubosumen, vendar zase ne meni, da je posesiven. Privlačijo ga dekleta, ki so drugačna od njega. Sebe opisuje kot introverta, zato ga privlačijo odprta, bolj dominantna in energična dekleta. Fizično so mu všeč ženstvena dekleta, ki so v formi, še posebej pa sta mu všeč lep nasmeh in oči. Leta mu niso pomembna, če obstajata kemija in povezanost. Čeprav čustev ne pokaže takoj, je čustven človek in pravi, da se jih je z leti naučil bolje obvladovati. Pogosto jih zadrži zase, saj mu je lažje, kot da bi pokazal ranljivost.