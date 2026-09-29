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Otok ljubezni Adria

Kdo taktizira, da bi ostal v vili in kdo je znova ljubosumen?

Ljubljana, 29. 09. 2026 19.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

V vili na Tenerifu naši otočani iz dneva v dan bolj presenečajo. Po hiši se širijo namigovanja, kdo bo komu ukradel partnerja, zato so nekateri od otočanov pripravljeni igrati taktično. Pa se v Otoku ljubezni Adria lahko zaneseš na koga drugega ali je vse odvisno od tebe? Lahko tudi na videz najbolj trdni pari razpadejo?

Kdo taktizira, da bi ostal v vili in kdo je znova ljubosumen?
Kdo taktizira, da bi ostal v vili in kdo je znova ljubosumen?
FOTO: VOYO

Novi bombshelli v vili Otoka ljubezni Adria ne smejo izgubljati časa. Alisa je za zmenek izbrala Valentina, kako je to sprejela Drina? Prihod novincev je sprožil tudi ugibanja o tem, kdo bo naslednji izgubil partnerja, zato so se nekateri otočani odločili za taktično igro. Jim bo uspelo sotekmovalce prepričati, da z njimi igrajo igro ali se lahko zanesejo samo nase? Bo to prineslo tudi nove ljubosumne poglede? Vse to boste izvedeli v novi epizodi Otoka ljubezni Adria. Spremljajte šov od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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