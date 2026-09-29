Kdo taktizira, da bi ostal v vili in kdo je znova ljubosumen?

Novi bombshelli v vili Otoka ljubezni Adria ne smejo izgubljati časa. Alisa je za zmenek izbrala Valentina, kako je to sprejela Drina? Prihod novincev je sprožil tudi ugibanja o tem, kdo bo naslednji izgubil partnerja, zato so se nekateri otočani odločili za taktično igro. Jim bo uspelo sotekmovalce prepričati, da z njimi igrajo igro ali se lahko zanesejo samo nase? Bo to prineslo tudi nove ljubosumne poglede? Vse to boste izvedeli v novi epizodi Otoka ljubezni Adria. Spremljajte šov od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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