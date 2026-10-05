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Otok ljubezni Adria

Kdo zapušča vilo in kdo bo zasedel njihove postelje?

Ljubljana, 05. 10. 2026 18.51 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

V zadnji oddaji je voditeljica Dragana Mićalović po prvem šoku, da otok zapuščata Roberto in Loren, otočane šokirala z besedami, da nista edina. Šov Otok ljubezni Adria namreč zapušča še nekdo. Kdo je najmanj ljub gledalcem? Kako bodo to sprejeli ostali in ali so slutnje ene od otočank, da kmalu prihajajo novi bombshelli, pravilne?

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

V Otoku ljubezni Adria se še tako zabavna večerna zabava lahko sprevrže v nepričakovan odhod kar treh otočanov. Po prihodu voditeljice Dragane Mićalović je bilo jasno, da sledi preobrat. Od otočanov sta se poslovila Loren in Roberto, a nista bila edina. Kdo še zapušča otok? Kako bo to vplivalo na odnose v vili? Kdo bo zdaj spal v njihovih posteljah in kaj se bo zgodilo z osebo, ki je ostala brez para? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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Slash
05. 10. 2026 19.23
Hočemo nove Bombshelle !!!
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