Kdo zapušča vilo in kdo bo zasedel njihove postelje?

V Otoku ljubezni Adria se še tako zabavna večerna zabava lahko sprevrže v nepričakovan odhod kar treh otočanov. Po prihodu voditeljice Dragane Mićalović je bilo jasno, da sledi preobrat. Od otočanov sta se poslovila Loren in Roberto, a nista bila edina. Kdo še zapušča otok? Kako bo to vplivalo na odnose v vili? Kdo bo zdaj spal v njihovih posteljah in kaj se bo zgodilo z osebo, ki je ostala brez para? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.