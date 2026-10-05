Kdo zapušča vilo in kdo bo zasedel njihove postelje?

V Otoku ljubezni Adria se še tako zabavna večerna zabava lahko sprevrže v nepričakovan odhod kar treh otočanov. Po prihodu voditeljice Dragane Mićalović je bilo jasno, da sledi preobrat. Od otočanov sta se poslovila Loren in Roberto, a nista bila edina. Kdo še zapušča otok? Kako bo to vplivalo na odnose v vili? Kdo bo zdaj spal v njihovih posteljah in kaj se bo zgodilo z osebo, ki je ostala brez para? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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