'Ko je pokleknil, je pokazal spoštovanje do mene in to mi je všeč'

Anamarija in Nikola sta v šov vstopila kot bombshella. Srb je bil do zdaj v paru z Aljo, a je bilo od njune zveze precej več kreganja kot ljubezni, Slovenka pa svojega partnerja do nedavnega še ni imela. Čeprav je Gašper kot njen nekdanji fant pričakoval, da bo z njenim prihodom veliko več drame, se je zmotil. "Ni pričakoval, da bom prišla," se je nasmejala.

Anamarija in Nikola sta od nedavnega par. FOTO: VOYO

Na pogovoru pri voditeljici Dragani Mićalović sta sicer komentirala predvsem svoj odnos in situacijo, ki se je zgodila na nedavnem izzivu v slogu Indiane Jonesa. Ko ga je Anamarija izbrala za poljub, je namreč dejala, naj pred njo poklekne, in Nikola je to tudi storil, kar je sprožilo posmeh ostalih fantov.

Nikola je pokleknil pred Anamarijo. FOTO: VOYO

A njima se to ni zdelo nič takšnega. "Meni je to bilo v redu," je ponosno povedal Nikola in dodal, da mora po njegovem mnenju moški vsaj enkrat na kolena pred žensko. "Mi jih moramo zasnubiti, ne bodo one nas," je dejal in s tem nasmejal Anamarijo. Kako pa se mu je zdelo, da so se mu fantje zasmehovali? "Meni se je to zdelo zelo nezrelo, saj res ne vem, kaj je slabega, če poklekneš pred damo. Naša razmišljanja o tem se ne ujemajo," je povedal.

V izzivu sta se tudi strastno poljubila. FOTO: VOYO

Z njim se je strinjala tudi Slovenka. "Tudi jaz mislim, da to odraža njihovo nezrelost. Ne spoštujejo deklet in mislijo, da je to lažen trud," je dejala, a na vprašanje o tem, ali je Nikola zaradi te geste zrasel v njenih očeh, zelo težko odgovorila in dolgo premišljevala. "Mogoče malo. Pokazal je spoštovanje do mene in to mi je všeč," je nato priznala in se strinjala z voditeljico, da jo je pač treba osvajati.

Slovenka in Srb svoj odnos gradita počasi. FOTO: VOYO

Nikola je obenem še priznal, da je bil zadnji teden zanj kar naporen. "Bilo je težko. Veliko je bilo vzponov in padcev, upal sem, da se mi bodo ti občutki spremenili. Zdelo se mi je, da v vili lebdim in potreboval sem nekoga za pogovor o tem," je bil iskren. Razkril je tudi, kakšna se mu zdi njegova nova partnerica. "Meni je najbolj všeč, ker je od začetka, ko je prišla, spremljala stvari z več različnih zornih kotov. Tako je videla, kakšne so situacije v resnici. To se mi zdi neverjetna moč," je pohvalil Slovenko.

Od zadnjega izbora parov sta skupaj. FOTO: VOYO