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Otok ljubezni Adria

'Ko mi je zaplesal striptiz, sem spoznala, da sem se vanj zaljubila'

Ljubljana, 18. 10. 2026 14.54 pred 28 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Tara in Vukašin sta voditelju Nikoli Grgiću zaupala v kakšnem odnosu sta.

Gosta zadnje oddaje Bombaškoljka sta bila Tara in Vukašin, ki vile Otoka ljubezni Adria nista zapustila skupaj, a sta se zunaj šova našla in svoje razmerje nadaljevala. V pogovoru sta razkrila, kdaj sta spoznala, da sta si všeč, zakaj so ju ostali otočani presenetili z reakcijo ob njunem slovesu in kako se imata trenutno.

Oddaja Bombaškoljka na VOYO.

Tara in Vukašin, udeleženca priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni Adria, sta v oddaji Bombaškoljka razkrila podrobnosti svojega odnosa, ki so gledalcem ostale prikrite. Njuna zgodba se kljub temu, da sta tekmovanje že zapustila, razvija v smeri, ki je nista načrtovala, a jo oba neizmerno cenita.

Tara in Vukašin sta bila gosta oddaje Bombaškoljka.
Tara in Vukašin sta bila gosta oddaje Bombaškoljka.
FOTO: VOYO

Njun odhod iz vile je bil vse prej kot miren, a v zunanjem svetu sta našla skupni jezik. "Samo uživava v nadaljevanju najinega odnosa. Nikomur se nama ni treba dokazovati, najpomembnejše je, da se imava skupaj dobro," je povedal Vukašin, Tara pa je razkrila, kdaj je vedela, da se je vanj zaljubila. Ključen je bil njegov ples v izzivu striptiza. "Takrat sem ugotovila, da sem se zaljubila," je priznala in dodala, da je takrat prvič začutila močno fizično in čustveno privlačnost.

Tara in Luka
Tara in Luka
FOTO: VOYO

Njun odnos je nato prekinil mlajši Luka, ki je za svojo partnerico izbral prav Taro, zato je Vukašin moral zapustiti šov. "Resnično nisem pričakoval, da bodo fantje tako čustveno reagirali," je priznal in dodal: "Jokal sem zaradi njih, ker sem videl, koliko jim je mar. V resnici že dolgo nisem čutil tako močne energije in toliko čustev na enem mestu." Njegov odhod je tudi Taro prizadel veliko bolj, kot je pričakovala, zato je kaj kmalu tudi sama zapustila vilo. Ko je odšla, se je njuna prava zgodba šele začela. 

Otok ljubezni Adria - Tara in Vukašin
Otok ljubezni Adria - Tara in Vukašin
FOTO: VOYO

Za njuno ponovno srečanje je bila zaslužna Tarina teta, ki je Vukašina kontaktirala takoj po njenem pristanku na letališču. Sledilo je izjemno čustveno srečanje, polno objemov in poljubov, ki pa tokrat niso bili namenjeni pridobivanju simpatije pri gledalcih, ampak izražanju resničnih čustev. Danes par uživa v vsakem trenutku, ne da bi javnosti polagal račune. "Zelo nama je lepo skupaj," sta dodala z nasmehom, kar dokazuje, da sta njuni nameri iskreni in ne zgolj del produkcijskega scenarija.

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Zakaj Vukašin ne bi mogel biti v paru z Laro, kako harmonični so pari v resnici in koliko je zaigranega za kamere ter kateri par mora zmagati, pa preverite v novi epizodi Bombaškoljke na VOYO.

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KOMENTARJI1

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mamma mia
18. 10. 2026 15.18
Same hude reference imajo v tej hiši.
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