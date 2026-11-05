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Otok ljubezni Adria

'Ko sta bila z drugima dekletoma, sva manifestirali, da bosta z nama'

Ljubljana, 05. 11. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Otok ljubezni Adria - Anja in Alja

Samo ne Slovenke, je bilo pravilo, ki ga je pred svojim izpadom v šovu Otok ljubezni Adria postavil že Roberto. A dekleta naše gore list so pač takšna, ko se nekaj odločijo, to dobijo, kar sta dokazali tudi Anja in Alja. Po več poskusih z različnimi fanti sta obe osvojili fanta, za katera sta skrivaj manifestirali, da bosta njuna.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Da so Slovenke odločne in da vedno dobijo, kar si želijo, sta v Otoku ljubezni Adria dokazali Alja in Anja. Obe dekleti sta v šov vstopili kot bombshell in se tako znašli pred še težjo nalogo. A se nista dali in s svojo vztrajnostjo na koncu pristali v paru s fantom, ki sta si ga želeli od začetka.

Alja in Anja sta dokazali, da sta zelo odločni.
Alja in Anja sta dokazali, da sta zelo odločni.
FOTO: VOYO

Kljub več poskusom z različnimi otočani ju je namreč ves čas vleklo le k dvema – h Gašperju in k Anthonyju. Zdaj so v parih, med njimi se razvijajo vedno bolj globoka čustva, dekleti pa sta svojima izbrancema zaupali še eno prav posebno skrivnost. "Ko je bil Anthony z Laro in Gašper z Mili, sva z Aljo v sobi na skrivaj manifestirali, da bova nekoč z vama v paru. In zdaj smo tukaj," je povedala Anja in fantoma se je to seveda zelo dobro zdelo, čeprav sta priznala, da ju njuna 'miselna moč' tudi malo straši.

Anja je Gašperju priznala, da je manifestirala, da bi bila z njim.
Anja je Gašperju priznala, da je manifestirala, da bi bila z njim.
FOTO: VOYO

Slovenci in Anthony v vili trenutno predstavljajo izjemno povezano četverko, ki se v večini stvari strinja, še posebej, ko pride do pogovora o iskrenosti odnosov ostalih štirih sotekmovalcev. Videti je, kot da sta v vili ostala dva 'klana', enega sestavljajo Anja, Alja, Gašper in Anthony, ki nikakor ne verjamejo, da so Drina in Valentin ter Mili in Luka v svojem odnosu drug do drugega iskreni. Kaj pa o tem mislijo ostali štirje? Preverite na VOYO.

Anthony je bil nad novico šokiran.
Anthony je bil nad novico šokiran.
FOTO: VOYO
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Fantje o položajih v postelji, dekleta o fantazijah

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