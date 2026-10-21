Koga bo izbrala Lidia – Tonija ali Nikolo?

Obstanek Anamarije, Lare, Nikole in Tonija v vili na Tenerifu visi na nitki. Otočani so morali med njimi izbrati, katero dekle in kateri fant bosta ostala z njimi v Otoku ljubezni Adria ter katera dva zapuščata vilo. Fantje so svoje glasove že razkrili in se složno odločili, da v vili ostaja Lara.
Dekleta pa pri svojem izboru niso bila tako sklepčna. Odločal bo Lidiin glas. Koga je izbrala? Kako bo njena odločitev vplivala na odnose v hiši? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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