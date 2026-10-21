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Otok ljubezni Adria

Koga bo izbrala Lidia – Tonija ali Nikolo?

Ljubljana, 21. 10. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Dekleta so znova izbirala med njim in Nikolo.

V zadnji oddaji Otoka ljubezni Adria smo zopet ostali brez odgovora na vprašanje, kdo zapušča vilo. V nevarnosti so bili kar štirje otočani, med dekletoma so izbirali fantje, med fantoma dekleta. Kdo od deklet se poslavlja, že vemo, koga pa je Lidiin glas rešil pred izpadanjem? To bomo izvedeli v današnji epizodi.

Obstanek Anamarije, Lare, Nikole in Tonija v vili na Tenerifu visi na nitki. Otočani so morali med njimi izbrati, katero dekle in kateri fant bosta ostala z njimi v Otoku ljubezni Adria ter katera dva zapuščata vilo. Fantje so svoje glasove že razkrili in se složno odločili, da v vili ostaja Lara.

Koga bo izbrala Lidia?
Koga bo izbrala Lidia?
FOTO: VOYO

Dekleta pa pri svojem izboru niso bila tako sklepčna. Odločal bo Lidiin glas. Koga je izbrala? Kako bo njena odločitev vplivala na odnose v hiši? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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