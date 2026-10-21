Koga bo izbrala Lidia – Tonija ali Nikolo?

V zadnji oddaji Otoka ljubezni Adria smo zopet ostali brez odgovora na vprašanje, kdo zapušča vilo. V nevarnosti so bili kar štirje otočani, med dekletoma so izbirali fantje, med fantoma dekleta. Kdo od deklet se poslavlja, že vemo, koga pa je Lidiin glas rešil pred izpadanjem? To bomo izvedeli v današnji epizodi.