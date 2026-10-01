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Otok ljubezni Adria

Koga je izbrala Alja, koga Lara in kdo je odšel domov?

Ljubljana, 01. 10. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

V Otoku ljubezni Adria je čas za nov izbor parov. Za prvo presenečenje je že poskrbela Alisa, ki je pogumno razdrla Drino in Valentina, Anja, Loren in Mili pa s svojim izborom niso presenetile. A koga je izbrala Alja, ki je med Anthonyjem, srbskim Luko in Mijom dobila prednost izbora pred Laro? Kdo bo ostal brez para in zapustil vilo?

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

V Otoku ljubezni Adria je trenutno vroče, saj je voditeljica Dragana Mićalović v vilo vstopila z novo nalogo. Na vrsti je nov izbor parov. Nekateri so ga komaj čakali, spet drugi niso pričakovali, da bodo od danes naprej morali deliti posteljo s kom drugim. Kdo bo naslednji otočan, ki bo zapustil vilo? Koga je med Anthonyjem, srbskim Luko in Mijom izbrala Alja? Kaj pa Lara? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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