Koga je izbrala Alja, koga Lara in kdo je odšel domov?

V Otoku ljubezni Adria je trenutno vroče, saj je voditeljica Dragana Mićalović v vilo vstopila z novo nalogo. Na vrsti je nov izbor parov. Nekateri so ga komaj čakali, spet drugi niso pričakovali, da bodo od danes naprej morali deliti posteljo s kom drugim. Kdo bo naslednji otočan, ki bo zapustil vilo? Koga je med Anthonyjem, srbskim Luko in Mijom izbrala Alja? Kaj pa Lara? Glejte Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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