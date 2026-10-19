Koga je pred vstopom v šov ljubila Anja Širovnik?

Anja Širovnik je bila širši javnosti do nedavnega znana kot dekle, ki je zmagalo v šovu Sanjski moški. Tam je osvojila srce Gregorja Čeglaja, a se je njuna zveza ugasnila takoj, ko so ugasnile kamere. Zdaj se je ponovno podala v iskanje ljubezni v šovu, saj jo trenutno spremljamo v Otoku ljubezni Adria.

Gašper in Anja sta novi par Otoka ljubezni Adria. FOTO: VOYO

V vili na Tenerifu je kot bombshell takoj stopila v akcijo, a z dvema fantoma se ji ni izšlo in nazadnje je pristala v objemu Slovenca. Z Gašperjem, s katerim imata isti priimek, si po novem delita tudi posteljo, ali jima bo uspelo zdržati do konca in tudi izven šova, pa bomo videli.

Koga je ljubila pred vstopom v Otok ljubezni Adria?

Še preden je vstopila v šov, pa je slovenska vplivnica in podjetnica živela na Tenerifu, kjer je bila tudi srečno zaljubljena. Šest let dolgo bivanje v Španiji ji je prineslo mišičastega temnolasca, plesalca Abrahama Torresa. Čeprav je njuno zasebnost poskušala ohranjati zase, je nekajkrat le spregovorila o svojem izbrancu.

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Spoznala ga je praktično takoj ob prihodu na otok, saj jo je učil plesa, nato pa se je njuna zgodba razvijala počasi, z nekaj zmenki, kasneje pa se je k njemu preselila. On jo je tudi kmalu predstavil staršem, skupaj sta raziskovala celo lepote naše dežele. A nato se je ljubezen ohladila. Anja je namreč lani javno oznanila, da nista več v zvezi in da se za stalno vrača v Slovenijo. Takrat je dejala, da sta se razšla prijateljsko, da sta še vedno v stikih in da nihče od njiju ni bil pripravljen na zvezo na daljavo.

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