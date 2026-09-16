Koga sta Alja in Marija Tereza s svojim prihodom najbolj razjezili?

Sončni dnevi na Tenerifu, ki jih sestavljajo druženja in spoznavanje ljubezni željnih tekmovalcev, postajajo vedno bolj napeti. Prihod Alje in Marije Tereze je v vili na Otoku ljubezni Adria poskrbel za nove drame, nove prepire in celo solze obupa. Poleg zabavnih igric, ki bodo med otočani zanetile prve iskre ljubosumja, sta veliko pozornosti deležni prav vroči 'novinki'. Kateri od deklet bo prekipelo? Kaj o Slovenki in Hrvatici mislijo fantje in kdo je pripravljen zaradi njiju zapustiti svojo trenutno partnerico?