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Otok ljubezni Adria

Koga sta Alja in Marija Tereza s svojim prihodom najbolj razjezili?

Ljubljana, 16. 09. 2026 17.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
lara in alja, otok ljubezni adria

Na sončnih Tenerifih v luksuzni vili Otoka ljubezni Adria iz dneva v dan postaja vse bolj zanimivo. Otočani uživajo v soncu, druženju in skupnih trenutkih, vendar se za sproščenim vzdušjem skriva veliko presenečenj. Vstop novih dveh vročih deklet, Alje in Marije Tereze, je med tekmovalci poskrbel tudi za solze obupa.

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Sončni dnevi na Tenerifu, ki jih sestavljajo druženja in spoznavanje ljubezni željnih tekmovalcev, postajajo vedno bolj napeti. Prihod Alje in Marije Tereze je v vili na Otoku ljubezni Adria poskrbel za nove drame, nove prepire in celo solze obupa. Poleg zabavnih igric, ki bodo med otočani zanetile prve iskre ljubosumja, sta veliko pozornosti deležni prav vroči 'novinki'. Kateri od deklet bo prekipelo? Kaj o Slovenki in Hrvatici mislijo fantje in kdo je pripravljen zaradi njiju zapustiti svojo trenutno partnerico?

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