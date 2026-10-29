Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Koliko otočani vedo o Sloveniji?
Otok ljubezni Adria združuje tekmovalce širše balkanske regije. Koliko otočani in otočanke vedo o Sloveniji? Ali ima naša država svoj otok? Na katero žival spominja njena oblika? Pred zabaven kviz znanja smo postavili Anthonyja, Laro, Mili in Drino. Kdo se je odrezal najbolje? Preverite v ekskluzivnem videoposnetku.
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