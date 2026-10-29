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Otok ljubezni Adria

Koliko otočani vedo o Sloveniji?

Ljubljana, 29. 10. 2026 10.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Otok ljubezni Adria

Otok ljubezni Adria združuje tekmovalce širše balkanske regije. Koliko otočani in otočanke vedo o Sloveniji? Ali ima naša država svoj otok? Na katero žival spominja njena oblika? Pred zabaven kviz znanja smo postavili Anthonyja, Laro, Mili in Drino. Kdo se je odrezal najbolje? Preverite v ekskluzivnem videoposnetku.

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