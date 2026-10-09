'Komaj čakam, da spet skupaj leževa v posteljo'

Ko je Dragana Mićalović vstopila v vilo in otočane zbrala pri ognjišču, je bilo jasno, da je na vrsti nov izbor parov. Ker se je voditeljici zdela zelo živčna, je Drina prva dobila priložnost izbirati. "Njega izberem, ker mi je zelo všeč. Ko so naju ločili, sem to še bolj ugotovila in komaj čakam, da skupaj leževa v posteljo," je dejala in za svoj par izbrala Valentina. "Si srečen?" ga je vprašala voditeljica, on pa je odgovoril kratko, a z iskrenim nasmehom: "Da." Nato pa je v duhovitem smislu nadaljeval, da je komaj čakal prihod voditeljice in z iskrenim dodatkom v smeh spravil vse otočane: "In zdaj komaj čakam, da greš."
Naslednja je bila na vrsti Mili. "Imela sva zelo buren teden, a mislim, da sva poleg vseh problemov ugotovila, koliko drug drugemu pomeniva. Zato izbiram Gašperja," je povedala, a z odločitvijo v resnici nikogar ni presenetila. Prav tako ne Anja, ki je znova izbrala Stefana. "Od trenutka, ko sem ga videla v kuhinji, sem vedela, da ne bova samo prijatelja," je dejala.
Nato je izbrala Alja. "Izbiram fanta, s katerim sem šla na prvi zmenek v tej vili. To je bil res prijeten, prisrčen zmenek in želim ga še bolje spoznati. To je Nikola," je povedala Slovenka. Bombshell, ki je kot zadnji prišel v vilo, je priznal, da mu je z njo res lepo in da mu veliko pomeni, da je srečna ob njem.
Zdaj sta ostala le še Luka in Anthony, prva pa je izbirala Alisa. "Tega fanta bom izbrala, ker sva si od prvega dne stala ob strani in ustvarila poseben prijateljski odnos. S časom se to lahko razvije v kaj več, zato izbiram Anthonyja," je dejala. Luka je torej ostal Lari, a je bila vesela. "Nanj gledam kot na starejšega brata, ki mu lahko zaupam karkoli. Imava zelo prijeten odnos, a nikakor se mi ne spi z njim, ker zelo smrči," je v smehu obrazložila 19-letnica.
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