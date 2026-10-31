Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Komu je pomembno dobro poljubljanje in kdo ima rad ljubosumje?
Slovenska triperesna deteljica Anja, Alja in Gašper iz šova Otok ljubezni Adria se je ekskluzivno za naš medij igrala igrico "10 je, ampak ...", v kateri so morali na osnovi različnih scenarijev oceniti svojo boljšo polovico. Komu od njih je pomembna pohvala? S koliko je Anja ocenila Gašperjevo poljubljanje? Česa Alja ne prenese in pri katerem vprašanju je Gašper raje ostal tiho? Vsi odgovori vas čakajo v ekskluzivnem videoposnetku.
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