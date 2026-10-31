Komu je pomembno dobro poljubljanje in kdo ima rad ljubosumje?

Slovenska triperesna deteljica Anja, Alja in Gašper iz šova Otok ljubezni Adria se je ekskluzivno za naš medij igrala igrico "10 je, ampak ...", v kateri so morali na osnovi različnih scenarijev oceniti svojo boljšo polovico. Komu od njih je pomembna pohvala? S koliko je Anja ocenila Gašperjevo poljubljanje? Česa Alja ne prenese in pri katerem vprašanju je Gašper raje ostal tiho? Vsi odgovori vas čakajo v ekskluzivnem videoposnetku.