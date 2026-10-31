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Otok ljubezni Adria

Komu je pomembno dobro poljubljanje in kdo ima rad ljubosumje?

Ljubljana, 31. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Slovenska triperesna deteljica Anja, Alja in Gašper iz šova Otok ljubezni Adria se je ekskluzivno za naš medij igrala igrico "10 je, ampak ...", v kateri so morali na osnovi različnih scenarijev oceniti svojo boljšo polovico. Komu od njih je pomembna pohvala? S koliko je Anja ocenila Gašperjevo poljubljanje? Česa Alja ne prenese in pri katerem vprašanju je Gašper raje ostal tiho? Vsi odgovori vas čakajo v ekskluzivnem videoposnetku.

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