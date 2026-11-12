Konec Otoka ljubezni Adria proslavili z glamuroznim dogodkom

Ljubezenski šov Otok ljubezni Adria, ki je pretekla dva meseca pred ekrane privabljal številne gledalce širom Balkana, se je pretekli petek zaključil. A šov, ki je dosegel 4,3 milijona ogledov na VOYO, na družbenih omrežjih pa so vsebine dosegle neverjetnih 165 milijonov video ogledov, si zasluži prav poseben zaključek.

Drina in Valentin, zmagovalca prve sezone Otoka ljubezni Adria. FOTO: Arhiv organizatorja

Tako so se v Beogradu zbrali glavni akterji šova, brez katerih priljubljene oddaje sploh ne bi bilo. Skupaj z novinarji in ostalimi pomembnimi gosti so obujali spomine na ljubezenske dogodivščine, ki so se dogajale na sončnem Tenerifu. Glavne zvezde večera so bili seveda finalisti ter voditeljica Dragana Mićalović. Svoje najbolj glamurozne večerne toalete so tako pokazali zmagovalca prve sezone Drina in Valentin, drugouvrščena Slovenca Anja in Gašper ter seveda ostala dva finalna para Mili in Luka ter Alja in Anthony.

icon-chevron-right 1 31 icon-chevron-right Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja

Dogodek ob koncu Otoka ljubezni Adria. Arhiv organizatorja





























































Spektakularnemu slovesu so se pridružili tudi nekdanji tekmovalci Lara, Toni, Loren, Roberto, Tara, Vukašin, Stefan, Lidia, Alisa, Mijo, Leonarda, Anamarija, Nikola, Luka ... Za balkanske medije so razkrivali skrivnosti iz vile in razjasnili, v kakšnih odnosih so zdaj. Skupaj so tudi zaplesali in nazdravili svojemu uspešnemu ljubezenskemu potovanju.

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