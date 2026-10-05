Konec slovenskega zavezništva: Gašper 'odpisal' Anjo

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Da med njima nekaj ni v redu, je Gašper vedel od zjutraj, saj je Mili ob prebujanju resno zapustila posteljo in se odšla stisnit k drugim dekletom. Med zajtrkom je fantom priznal, da ga danes čaka verjetno več pogovorov s Srbkinjo, a že prvi se je končal dokaj slabo. "Razočaral si me, zlagal si se mi o odnosu z Anjo," je bila jezna, Gašperju pa najprej ni bilo jasno, o čem govori. "Pogovarjala sva se nekje deset, 15 minut, nato je bil nek komentar. Ne spomnim se kakšen, nič pomembnega. Govorila sva o tem, da sva prijatelja," se je branil.

Gašper in Mili od prvega dne spita skupaj. FOTO: VOYO

Nato mu je 26-letnica očitala, da ji ni povedal, da je z Anjo flirtal, 28-letnik pa se je branil z besedami, da je bilo vse le prijateljsko. A Mili temu ni verjela in je jezno odšla. Naravnost do Anje in ji povedala, da ji Slovenec ni povedal iste zgodbe kot ona. "A je rekel, da ne flirta z mano?" je bila presenečena, nato pa je povedala, da je ona kot bombshell flirtala tudi z Robertom. "Ne vem, kaj ti je rekel Gašper, Robi ni flirtal z mano nazaj, Gašper pa je. Kot sem ti rekla, tudi zunaj bi mi bil verjetno všeč. Vedno sem mu rekla, da lahko flirtamo, a naj bo odkrit do tebe," je povedala Anja.

Mili se je še enkrat pogovorila z Anjo. FOTO: VOYO

Anja je nato na izjavi dejala, da je po njenem mnenju prav to bila njena naloga. "Če vstopiš v vilo kot bombshell, moraš flirati z vsemi, potem pa vidiš, kdo opravi test in kdo ne. Gašper ga ni," je povedala. Mili je na pogovoru dejala, da je Slovenca vprašala še, ali se s Srbkinjo vidi tudi zunaj vile, on pa naj bi ji s pogledi povedal, da ne. "Zadnjič me je vprašal, če bi se selila v Ljubljano," je bila šokirana in popolnoma razočarana, Anja pa je dodala še nekaj besed, ki nikakor niso šle v prid otočanu. "Meni je super kot oseba in prijatelj, a iskreno mislim, da je ženskar," je še dodala, Mili pa se je z njo strinjala. "Mislim, da bom končala zvezo z Gašperjem," je po pogovoru suvereno dejala na izjavi.

Anja se je želela pogovoriti z Gašperjem. FOTO: VOYO

Fantje so medtem Ljubljančana spodbujali, da se pogovori tako z Mili kot tudi z Anjo in reši to zadevo. Najprej se je pogovoril z rojakinjo. Tudi njej je trdil, da je prepričan, da ni naredil nič narobe, saj ni bilo nič več od nekaj pogovorov, a Slovenka se ni strinjala. "Ni bilo samo enkrat," je dejala. Ko sta se pogovarjala o pogledu na njuno situacijo, nikakor nista prišla skupaj. "Med nama ni bilo nič," je bil odločen Gašper, Anja pa je dodala: "Mislim, da bi bilo, če bi jaz hotela." A on se ni strinjal, močno pa ga je presenetilo, ko mu je Velenjčanka povedala, da Mili pravi, da sta končala.

Mili in Gašper sta bila kapetana ekip. FOTO: VOYO

Po dvoboju med ekipama, katerih kapetana sta bila prav Mili in Gašper, se je slednji fantom močno pritoževal čez Anjo, ki naj bi rekla, da mora v vilo priti nov bombshell za Mili. Nato je dodal, da je neiskrena, da mu nikoli ni bila prava prijateljica in da nikoli več ne želi govoriti z njo. Ko mu je ob prihodu v kuhinjo dejala, zakaj govori ene stvari njej, druge pa Mili, sploh ni hotel govoriti z njo in jo z grdimi besedami poslal stran. "Meni kaj takega še nikoli ni rekel noben moški," je bila v šoku Anja, ki se enostavno ni mogla pomiriti. "Jezen je name, ker sem mu uničila načrt z Mili. Želel je z njo priti do finala, pa vidi, da Mili zdaj noče biti z njim. Res je flirtal z mano," je bila glasna in dodala, da bi mu, če ne bi bilo kamer, primazala klofuto.

Anja je bila zelo jezna. FOTO: VOYO

Anja ni popustila, jezno je odšla do Gašperja, ki je bil v družbi hrvaškega Luke in Roberta, in se želela pogovoriti z njim na terasi. A ker ni želel z njo, se je usedla poleg njega in vpričo ostalih fantov sta nadaljevala spor. "Že cel dan se trudim in se pogovarjam z vsemi, da bi rešili, zato si ne zaslužim takšnih besed," je bila jezna. Ko sta si povedala vse, kar sta si v tistem dnevu sicer povedala že večkrat, se je Gašper Anji opravičil. "Okej, to je to," je rekla in odšla. Ob bazenu so jo čakala dekleta, ki so jo močno podprle pri njenem dejanju, fantje pa so podpirali Gašperja.

Čas je bil, da se pogovorijo vsi trije skupaj. FOTO: VOYO

Po vseh dnevnih dramah pa je bil zdaj čas, da se skupaj usedejo še Anja, Mili in Gašper. Na gugalnici ob bazenu je Mili takoj prešla k bistvu. "Zanima me samo tvoj odgovor Anji, če naju vidiš skupaj tudi zunaj šova?" je vprašala, Slovenec pa je odgovoril: "Rekel sem, da ja. Mogoče sem rekel ne, ker tukaj nimam dovolj časa, da bi to povedal. Zagotovo lahko rečem, ko gremo ven." Anja tega odgovora ni sprejela, Mili pa mu je še naprej očitala, da mu ne more zaupati. "Ne pravim, da je bilo vse med nama zaigrano, a očitno s tvoje strani ni bilo tako iskreno kot z moje," je bila odločna še naprej. Odnos Slovenca in Srbkinje je na resni preizkušnji - kako se bo odvijal naprej?

Bosta Mili in Gašper rešila svojo zvezo? FOTO: VOYO