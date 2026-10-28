Lara ostro Anthonyju: Zagnusil si se mi in nisi mi več všeč

Anthony je pogovor začel z vprašanjem, ali se je Lara ves čas zavedala, da mu je všeč. "Ne," je bila kratka in jedrnata. Nato ga je zanimalo, ali je imela občutek, da ji je pošiljal mešane signale, kar je Lara potrdila. "Zakaj? Jaz mislim, da sem se do tebe vedel enako, ko si bila s Tonijem, in zdaj, ko si samska," je pojasnil Anthony in ji poskušal predstaviti svoj pogled na situacijo.
Lara pa se z njegovo razlago ni strinjala. "Ne, jaz tega ne doživljam tako. Ti me objameš, se mi približaš čisto k obrazu in s tem mi pošiljaš mešane signale. To mi ne daje upanja, ker nočem biti več s tabo, ampak mi ustvarja oviro pri spoznavanju novih ljudi," mu je iskreno povedala Lara.
Anthony je priznal, da ji ni nameraval povzročati težav, in zatrdil, da se sploh ni zavedal, kako močno njegovo vedenje vpliva nanjo. "Tega nisem mislil, prisežem. Res nisem mislil, da ti povzročam težave, ker to tako dobro skrivaš. Mogoče vsega tega res ne bi smela početi. Priznal bom, če sva prestopila kakšno mejo," ji je dejal.
Po pogovoru o njunem odnosu je Anthony želel izvedeti, kaj je Laro najbolj zmotilo med filmskim večerom, na katerem so si tekmovalci lahko ogledali posnetke določenih dogodkov iz vile. Lara mu je brez zadržkov povedala, da jo je še posebej šokiralo to, kar je izvedela o njegovem odnosu z Aliso.
"Ničesar nisem vedela o tem, kaj se je dogajalo z Aliso, in to me je zelo šokiralo. Zelo grdo je, kar si naredil Alisi in Alji, enako pa si naredil tudi meni. Mislim, da ti ne moreš živeti brez seznama deklet, ki jih imaš na zalogi," mu je očitala Lara in s tem namignila na njegovo navado, da si hkrati pušča odprte možnosti pri več dekletih. Anthony se je poskušal opravičiti in zatrdil, da je vedno prekinil situacije, ki bi lahko Laro prizadele.
"Zagnusil si se mi," je bila brez dlake na jeziku Lara. "Na to gledam s prijateljskega vidika, na to, kaj počneš in zakaj midva nisva skupaj. Ti moraš vedno imeti na zalogi več deklet. Odkar sva prišla v vilo, sem bila pripravljena biti v dobrih odnosih s tabo, ampak zagnusil si se mi in nisi mi več všeč," je bila ostra.
Anthony je njene obtožbe zavrnil in poudaril, da se nima za moškega, ki nenehno išče nove možnosti pri dekletih. Lara pa mu je jasno dala vedeti, da ni več ona tista, ki jo mora o tem prepričevati. "To moraš dokazati Alji, ne meni," je sklenila.
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