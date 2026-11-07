Najbolj odmevni trenutki, ko so otočani izgubili živce

'Vsak dan želijo drugo, a mora biti devica'

Igra številk, v kateri so otočani razkrili, koliko spolnih partnerjev so imeli v preteklosti, je v vili odmevala dlje časa. V očesu vrtinca se je znašel Slovenec Gašper. Otočanke so mu namreč očitale, da ima dvojna merila, ko pride do števila spolnih partnerjev pri ženski in moškem. Spomnimo, Ljubljančana je zmotilo dejstvo, da je imela na tisti točki njegova partnerka Mili v preteklosti devet spolnih partnerjev. Srbkinja ga je soočila z dejstvom: medtem ko je ona razumela njegovo število spolnih partnerjev (50), je Slovenca razburilo, da je Mili spala z devetimi. "Kako je to OK?" ga je vprašala, on pa: "O tem ne bom govoril."

'Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil'

Tekom šova je bil odnos med Laro in Anthonyjem vse prej kot rožnat. Po tednih burnega razmerja sta se v sporu dokončno razšla. Spomnimo, Lara je trdila, da je kljub mladosti bolj zrela od Anthonyja, on pa se s temi besedami ni strinjal. Laro je zmotilo, da je Anthony takoj 'skočil' na naslednji cvet in poljubil Aliso ter se z njo spogledoval, on pa je Lari zabrusil, da je tudi sama poljubila drugega. "Ne želim te več videti. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil. Sploh ne znam povedati, kako," je bila besna Lara. "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si." Anthony jo je želel pomiriti: "Ti se pomiri. Obnašaš se, kot da si stara pet let."

'Opravičujem se ti, ker sem te poljubil'

Čeprav kratka, je bila tudi zveza med Slovenko Aljo in Nikolo burna. Poljub v postelji, ki ga Alja ni želela, je bil zadnji žebelj v krsto. Pomagalo ni niti opravičilo, Alja je namreč pogovor zaključila v solzah. "Želela sem povedati, da mi je pri spoznavanju nekoga pomembno, da telesni stiki potekajo počasi. V redu mi je, če me objameš, če mi položiš roko na kolena ali če se drživa za roke, vendar mi poljub pomeni nekaj več in želim si, da do njega pride, ko nekoga spoznaš kot osebo. Ko začutiš kemijo in ko je vse iskreno," je kasneje svoje občutke skušala pojasniti Slovenka.

'Kakšnega okusa so moje ustnice?'

Najverjetneje eden izmed najbolj odmevnih trenutkov šova se je odvil tik po razhodu Gašperja in Mili, ko je v akcijo hitro skočila Anja. Med vročim izzivom sta Slovenca uprizorila vse prej kot sramežljivo poljubljanje pod slapom, Mili pa ljubosumja ob teh prizorih ni skrivala. "Kakšnega okusa so moje ustnice, Anja?" je bila drzna. "Tako sva se tudi midva poljubljala," je Srbkinja dregnila Slovenko, ta pa ji je odvrnila, da se obnaša "resnično toksično". Nad obnašanjem bivše je bil razočaran tudi Gašper.

'Pusti me pri miru!'