Lidia brez dlake na jeziku Gašperju: Zakaj si debil?

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Pogovor o pričeskah je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria hitro zašel s poti in postal tema spora. "Ali bi ti bila všeč kot črnolaska?" je Anthonyja vprašala Alja . "Ne," je kot iz topa ustrelil Anthony, ki je sprva mislil, da ga boljša polovica sprašuje, ali bi mu bila všeč, če bi si pobrila lase, kot je to storil Valentin. "Torej ti ne bi bila všeč s kratko pričesko?" ga je zopet preverila, fantje pa so se strinjali, da Alja brez las ne bi bila privlačna.

To je razburilo Lidio. "Čisto lepa bi bila. Lepo glavo ima." Alja je Anthonyju skušala razložiti, da jo je zanimalo, ali bi mu bila kot oseba všeč, ne glede na to, kaj ima na glavi. "Kako ste moški neumni," je bila ostra Lidia. "Zakaj si debil?" je bila stroga do Gašperja, ki je zavijal z očmi, medtem ko je Lidia skušala pojasniti svoje stališče. Kako so otočani spor razrešili? Preverite na VOYO.

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