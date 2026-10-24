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Otok ljubezni Adria

Lidia brez dlake na jeziku Gašperju: Zakaj si debil?

Ljubljana, 24. 10. 2026 09.30 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Kar se je začelo s šalo, se je končalo s sporom. V listi vročih so se tekmovalci v dnevni sobi pogovarjali o Valentinovi novi pričeski. Alja je svojega Anthonyja vprašala, ali bi mu bila všeč s kratko pričesko. V debato so se hitro vpletli Gašper in Lidia, vsak s svojim pogledom na situacijo.

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Pogovor o pričeskah je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria hitro zašel s poti in postal tema spora. "Ali bi ti bila všeč kot črnolaska?" je Anthonyja vprašala Alja. "Ne," je kot iz topa ustrelil Anthony, ki je sprva mislil, da ga boljša polovica sprašuje, ali bi mu bila všeč, če bi si pobrila lase, kot je to storil Valentin. "Torej ti ne bi bila všeč s kratko pričesko?" ga je zopet preverila, fantje pa so se strinjali, da Alja brez las ne bi bila privlačna.

Burna debata o pričeskah.
Burna debata o pričeskah.
FOTO: VOYO

To je razburilo Lidio. "Čisto lepa bi bila. Lepo glavo ima." Alja je Anthonyju skušala razložiti, da jo je zanimalo, ali bi mu bila kot oseba všeč, ne glede na to, kaj ima na glavi. "Kako ste moški neumni," je bila ostra Lidia. "Zakaj si debil?" je bila stroga do Gašperja, ki je zavijal z očmi, medtem ko je Lidia skušala pojasniti svoje stališče. Kako so otočani spor razrešili? Preverite na VOYO.

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