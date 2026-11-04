Lidia in Stefan po vrnitvi v Beograd v prijateljskem objemu

Tako kot Lara in Toni tudi Lidia in Stefan v Otoku ljubezni Adria nista našla ljubezni, a sta našla prijateljstvo. V šov sta kot bombshella vstopila skupaj in ga nato kot prijateljski par tudi skupaj zapustila. Po vrnitvi v domovino pa se njuno druženje ni končalo.
Srba sta na družbenih omrežjih namreč delila skupen sebek, na katerem sta v objemu in se pačita v kamero. Kaj točno sta počela in kako sta se zabavala, nista razkrila, sta pa objavila še zabaven video, v katerem z roko v roki hodita po ulici in se kasneje objameta. "Iz Otoka ljubezni v novembrski Beograd," sta zapisala ob posnetku, iz katerega je razvidno, da ju pri njunih novih skupnih avanturah prav nič ne moti niti deževno vreme.
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