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Otok ljubezni Adria

Lidia in Stefan po vrnitvi v Beograd v prijateljskem objemu

Ljubljana, 04. 11. 2026 16.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Lidia in Stefan se družita tudi po šovu.

Lidia in Stefan sta tik pred finalnim tednom kot prijateljski par zapustila vilo na Tenerifu. A čeprav se med bombshelloma, ki sta skupaj vstopila v šov, niso razvila ljubezenska čustva, sta postala prijatelja. Tudi ob prihodu v domovino sta se Srba odločila, da skupaj preživita še malo časa, saj sta objavila posnetek druženja v Beogradu.

Tako kot Lara in Toni tudi Lidia in Stefan v Otoku ljubezni Adria nista našla ljubezni, a sta našla prijateljstvo. V šov sta kot bombshella vstopila skupaj in ga nato kot prijateljski par tudi skupaj zapustila. Po vrnitvi v domovino pa se njuno druženje ni končalo.

Lidia in Stefan se družita tudi po šovu.
Lidia in Stefan se družita tudi po šovu.
FOTO: Instagram

Srba sta na družbenih omrežjih namreč delila skupen sebek, na katerem sta v objemu in se pačita v kamero. Kaj točno sta počela in kako sta se zabavala, nista razkrila, sta pa objavila še zabaven video, v katerem z roko v roki hodita po ulici in se kasneje objameta. "Iz Otoka ljubezni v novembrski Beograd," sta zapisala ob posnetku, iz katerega je razvidno, da ju pri njunih novih skupnih avanturah prav nič ne moti niti deževno vreme.

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