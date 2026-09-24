'Ljudje domnevajo, da sem polna sama sebe, vendar menim, da sem normalna'

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Anja prihaja iz Velenja, je podjetnica in se ukvarja z družbenimi omrežji. Je neposredna, zabavna in polna energije, zase pa pravi, da lahko celotno potovanje organizira v samo eni uri. Čeprav deluje samozavestno, je zelo čustvena in ko nekoga vzljubi, se mu popolnoma preda. V zvezi so ji najpomembnejši zvestoba, pozornost in dobra komunikacija, privlačijo pa jo ambiciozni, spontani in nekoliko staromodni moški, ki znajo biti pravi džentelmeni.

"Pred vstopom sem pozitivno vznemirjena. Sem podjetnica, imam svojo kozmetično znamko in se ukvarjam z družbenimi omrežji," je Anja pred vstopom razkrila o sebi. "Dve leti sem samska, veliko sem delala, zdaj pa je čas, da tudi jaz najdem ljubezen. Pričakujem, da bom našla osebo, s katero bom lahko zapustila otok," je dodala. Ko je šov spremljala od zunaj, sta njeno pozornost pritegnila Roberto in Valentin . "Ljudje pogosto domnevajo, da sem polna sama sebe, ker se ukvarjam z družbenimi omrežji, vendar menim, da sem normalna in takšna bom tudi ostala."

Potem ko je skoraj dve leti preživela samska, je Anja pripravljena odpreti srce ljubezni. Tri leta je živela na Tenerifu ter obožuje potovanja, ples, modo in aktiven življenjski slog. Za seboj ima dve resni zvezi, prevara pa je zanjo nekaj, česar nikoli ne bi mogla odpustiti. Dan ji vedno polepša dobra glasba, rada pa je predana tudi svojemu delu. Prav tako si baterije napolni ob prijateljih, družini in svojem psu.

Anja se ne zaljubi zlahka in potrebuje čas, da nekoga spusti blizu, ko pa to stori, se nanj močno naveže. Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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