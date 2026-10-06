'Ljudje za naju niso glasovali, ker sva bila dolgočasna'

Otok ljubezni Adria sta zapustila še dva tekmovalca, prvi pravi par sezone, ki bo to ostal tudi zunaj šova. Vsaj tako trdita Roberto in Loren, ki sta se zaljubila na prvi pogled, saj sta vse od prvega izbora ostala skupaj. Ob odhodu sta zaupala, kaj sta odnesla iz šova in zakaj odhajata z velikim nasmehom na obrazu.
Če bi bi samo en od vaju zapustil vilo, kako bi vama bilo?
Loren: Jaz bi šla domov. Ne bi mogla ostati v vili brez Robija.
Roberto: Bilo bi mi težko. Mogoče bi poskusil en dan spati sam, a ne vem, če bi mi uspelo. Ne bi ostal v vili.
Kakšni so vajini načrti za naprej? Bosta skupaj?
Roberto: Da, bova, a ni lahko, ko je dekle iz Avstralije.
Loren: Se bom preselila na Hrvaško.
Izpadla sta, ker nista imela dovolj glasov občinstva. Zakaj mislita, da niso glasovali za vaju?
Roberto: Ker sva jim bila dolgočasni. Mislim, da je ljudem bolj zanimivo gledati neko dramo kot romantično zvezo.
Loren: Med nama ni bilo nobene drame.
Se bosta zdaj najprej usedla in se pogovorila, kakšen je vajin odnos, ali že vesta?
Loren: Veva.
Roberto: Midva sva uradno par, da povem vsem, uradno sva par. Ljudje lahko do naju pristopajo le na prijateljski način.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.