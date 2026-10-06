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Otok ljubezni Adria

'Ljudje za naju niso glasovali, ker sva bila dolgočasna'

Ljubljana, 06. 10. 2026 07.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
roberto in loren

Loren in Roberto sta šov Otok ljubezni Adria zapustila kot prvi pravi par sezone. A njuni nasmehi in objemi povedo več kot tisoč besed. Nikakor nista žalostna, da zapuščata vilo na sončnem Tenerifu, saj sta našla to, po kar sta prišla. Čeprav sta v šov oba vstopila nekoliko skeptična, ga zapuščata z ljubeznijo in novo ljubljeno osebo ob sebi.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Otok ljubezni Adria sta zapustila še dva tekmovalca, prvi pravi par sezone, ki bo to ostal tudi zunaj šova. Vsaj tako trdita Roberto in Loren, ki sta se zaljubila na prvi pogled, saj sta vse od prvega izbora ostala skupaj. Ob odhodu sta zaupala, kaj sta odnesla iz šova in zakaj odhajata z velikim nasmehom na obrazu.

Loren in Roberto sta v šovu našla ljubezen.
Loren in Roberto sta v šovu našla ljubezen.
FOTO: VOYO

Če bi bi samo en od vaju zapustil vilo, kako bi vama bilo?

Loren: Jaz bi šla domov. Ne bi mogla ostati v vili brez Robija.

Roberto: Bilo bi mi težko. Mogoče bi poskusil en dan spati sam, a ne vem, če bi mi uspelo. Ne bi ostal v vili.

Kakšni so vajini načrti za naprej? Bosta skupaj?

Roberto: Da, bova, a ni lahko, ko je dekle iz Avstralije.

Loren: Se bom preselila na Hrvaško.

Izpadla sta, ker nista imela dovolj glasov občinstva. Zakaj mislita, da niso glasovali za vaju?

Roberto: Ker sva jim bila dolgočasni. Mislim, da je ljudem bolj zanimivo gledati neko dramo kot romantično zvezo.

Loren: Med nama ni bilo nobene drame.

Zdaj sta tudi uradno par.
Zdaj sta tudi uradno par.
FOTO: VOYO

Se bosta zdaj najprej usedla in se pogovorila, kakšen je vajin odnos, ali že vesta?

Loren: Veva.

Roberto: Midva sva uradno par, da povem vsem, uradno sva par. Ljudje lahko do naju pristopajo le na prijateljski način.

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