Loren in Roberto: Od delitve postelje v vili do skupnega stanovanja

"Od deljenja postelje v vili do deljenja stanovanja," sta na družbenih omrežjih ponosno zapisala Loren in Roberto, ki tudi po odhodu iz šova Otok ljubezni Adria živita svojo ljubezen. Zaljubljenca, ki sta se zaljubila na prvi pogled, otok pa zapustila skupaj, sta se odločila za skupno stanovanje v Zagrebu.

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Pred odhodom je Hrvat, ki prihaja iz Zaprešića, sicer izrazil malo skrb, kako bosta živela skupaj, saj Loren prihaja iz Avstralije. A zdaj sta pokazala, da za ljubezen ni ovir in 28-letnica se je očitno odločila za selitev v domovino svojega dragega. Nekdanja otočana sta dokazala, da je bila njuna ljubezen v šovu pristna in da za svojo ljubezensko pravljico ne potrebujeta kamer in vročega španskega sonca.