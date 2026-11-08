Loren in Roberto razkrila, zakaj sta za praznovanje izbrala Bled

Pred nekaj tedni so naključni sprehajalci na Bledu lahko srečali dva znana televizijska obraza. Po lepotah našega gorenjskega bisera sta se namreč sprehajala Loren in Roberto. Zaljubljenca iz Otoka ljubezni Adria sta se odločila, da romantični vikend, ko je Loren praznovala rojstni dan, preživita pri nas.

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Za obisk Slovenije sta se odločila po priporočilu prijatelja iz ljubezenskega šova. "Za Bled sva se odločila, ker nama je Gašper v vili govoril, kako je tam lepo, prav tako sva na spletu videla fotografije narave, ki so nama bile zelo všeč," sta za Net.hr zaupala zaljubljenca. Slikovita kulisa jezera z otočkom in gradom se je izkazala za idealno okolje za njun prvi skupni oddih, kjer sta lahko v miru uživala v naravnih znamenitostih in se posvetila drug drugemu.

Prvo skupno potovanje pa ni prineslo le romantičnih trenutkov, temveč tudi vpogled v navade partnerja, ki v domačem okolju morda ostanejo neopažene. Skupna potovanja namreč pogosto razkrijejo praktično plat posameznika, od načina priprave prtljage do preživljanja prostega časa. Roberto se je ob tem v pogovoru pošalil na račun njunih na novo odkritih lastnosti. "To prvo skupno potovanje nama je razkrilo, da Loren vedno spakira preveč stvari, jaz pa na dopustu še raje spim kot doma," je dejal v šali.

Loren in Roberto živita ljubeznsko pravljico. FOTO: VOYO

Osrednji namen obiska Slovenije je bilo praznovanje Loreninega rojstnega dne, čemur je Roberto posvetil izjemno pozornost. Zavedajoč se pomena tega dne, se je vnaprej povezal z osebjem hotela na Bledu in skrbno organiziral romantično dobrodošlico, ki je slavljenko pričakala ob prihodu v nastanitev. "Za Lorenin rojstni dan sem v dogovoru s hotelom pripravil okrašeno sobo z baloni in šampanjcem ter zanjo pripravil lepa darila. Ker jo zelo dobro poznam in vem, da so ji najpomembnejši skupni trenutki in lepi spomini, nama je bila to prioriteta tega vikenda," je pojasnil Hrvat, ki je s to gesto pokazal visoko mero pozornosti in razumevanja partnerkinih želja.

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Robertov trud je dosegel svoj namen, saj Loren ob vstopu v sobo ni mogla skriti svojega navdušenja in ganjenosti. Čeprav so jo razveselili tako estetsko urejen prostor kot skrbno izbrana darila, je tudi sama poudarila, da največjo vrednost pripisuje nematerialnim vidikom praznovanja. "Bila sem presenečena nad tem, kakšna soba naju je pričakala, presenetila so me tudi darila in bila sem zelo hvaležna za vse to, še posebej pa za lepe trenutke in spomine," je svoje vtise strnila slavljenka.

Po vrnitvi z rojstnodnevnega oddiha v Sloveniji se je par vrnil v svojo ustaljeno rutino skupnega življenja v Zagrebu, kjer sta že uspešno vzpostavila skupni ritem. Po njunih besedah sta oba zelo vešča pri organizaciji vsakdanjih obveznosti, vendar pa med njima obstaja zdravo in simpatično tekmovanje, ko gre za pripravo romantičnih presenečenj, saj si oba prizadevata očarati drugega.