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Otok ljubezni Adria

Loren in Roberto v Sloveniji: na Bledu praznovala rojstni dan

Zagreb, 01. 11. 2026 09.32 pred 52 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Loren in Roberto sta skupaj praznovala njen rojstni dan.

Loren in Roberto se te dni mudita v Sloveniji. Zaljubljenca iz šova Otok ljubezni Adria sta se odločila, da za vikend oddih obiščeta naš gorenjski biser, kjer sta si privoščila razvajanje v enem od naših hotelov. Tam pa nista le uživala v družbi drug drugega, temveč prvič skupaj praznovala Lorenin rojstni dan.

Loren in Roberto sta se odločila, da prvo skupno praznovanje rojstnega dne preživita v Sloveniji. Zaljubljenca se tako te dni mudita na Bledu, kjer se razvajata v enem naših luksuznih hotelov. Kot presenečenje slavljenki so uslužbenci hotela poskrbeli tudi za primerno okrasitev sobe z baloni in sočnim sadjem, Roberto pa je vse skupaj delil na družbenih omrežjih.

Osebje hotela je presenetilo Loren.
Osebje hotela je presenetilo Loren.
FOTO: Instagram

Poleg videa, v katerem je razkril, da je rojstnodnevni vikend svoje drage preživel pri nas, je objavil tudi njuno skupno fotografijo z dvigala, ob kateri je javno čestital svoji izvoljenki. "Življenje je s tabo boljše. Vse najboljše, ljubezen," je zapisal Hrvat, ki je srečo z Avstralko našel v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria.

Loren in Roberto sta skupaj praznovala njen rojstni dan.
Loren in Roberto sta skupaj praznovala njen rojstni dan.
FOTO: Instagram

Zaljubljenca sicer vse od prihoda domov redno delita utrinke svojega življenja s sledilci in jih obveščata o tem, kako se razvija njuna ljubezenska pravljica. Najprej se je Loren preselila v Zagreb, nato pa sta si skupaj kupila tudi stanovanje. Njuna ljubezen je dokaz, da tudi v televizijskem šovu lahko spoznaš sorodno dušo.

Preberi še Loren in Roberto: Od delitve postelje v vili do skupnega stanovanja
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KOMENTARJI3

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kolo1982
01. 11. 2026 10.25
Te fotke res dokazujejo da sta bila na Bledu, očitno sta dvigalo in hotelska soba naredila odličen vtis.
Odgovori
0 0
Teleport
01. 11. 2026 10.23
Kje jih najdete
Odgovori
+1
1 0
Kuku456
01. 11. 2026 10.18
Se dobr da mate showe k pol imate tok enih vip ljudi da pišete kako se zarocijo poročijo majo rd so noseče hura
Odgovori
+2
2 0
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