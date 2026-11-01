Loren in Roberto v Sloveniji: na Bledu praznovala rojstni dan

Loren in Roberto sta se odločila, da prvo skupno praznovanje rojstnega dne preživita v Sloveniji. Zaljubljenca se tako te dni mudita na Bledu, kjer se razvajata v enem naših luksuznih hotelov. Kot presenečenje slavljenki so uslužbenci hotela poskrbeli tudi za primerno okrasitev sobe z baloni in sočnim sadjem, Roberto pa je vse skupaj delil na družbenih omrežjih.

Osebje hotela je presenetilo Loren. FOTO: Instagram

Poleg videa, v katerem je razkril, da je rojstnodnevni vikend svoje drage preživel pri nas, je objavil tudi njuno skupno fotografijo z dvigala, ob kateri je javno čestital svoji izvoljenki. "Življenje je s tabo boljše. Vse najboljše, ljubezen," je zapisal Hrvat, ki je srečo z Avstralko našel v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria.

Loren in Roberto sta skupaj praznovala njen rojstni dan. FOTO: Instagram

Zaljubljenca sicer vse od prihoda domov redno delita utrinke svojega življenja s sledilci in jih obveščata o tem, kako se razvija njuna ljubezenska pravljica. Najprej se je Loren preselila v Zagreb, nato pa sta si skupaj kupila tudi stanovanje. Njuna ljubezen je dokaz, da tudi v televizijskem šovu lahko spoznaš sorodno dušo.