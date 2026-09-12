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Otok ljubezni Adria

Loren privlačijo Balkanci, Tara in Lara še nista bili zaljubljeni

Ljubljana, 12. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lara, Loren, Tara

V nedeljo, 13. septembra, se začenja nova ljubezenska pustolovščina, šov Otok ljubezni Adria. V vilo na Tenerifu vstopa deset mladih samskih otočanov, med njimi tudi Loren, Tara in Lara. Spoznajte jih!

Ne zamudite začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

19-letna Lara prihaja iz Beograda in je zelo samozavestno, pustolovsko in neodvisno dekle, ki obožuje potovanja, potapljanje, smučanje in rolanje, osem let pa je igrala tudi košarko. Je duhovita in se ne boji novih izzivov. "Dva meseca sem razmišljala o prijavi, pravzaprav me je prijavila prijateljica, pozneje pa mi je vse skupaj postalo všeč. Iskreno pričakujem, da se bom prvič v življenju zaljubila in našla nove prijatelje ter da se bom imela lepo," je razkrila Lara.

Otok ljubezni Adria - Lara
Otok ljubezni Adria - Lara
FOTO: VOYO

Ko gre za ljubezen, je izbirčna in ne mara siliti v odnose, v katerih ne čuti povezanosti. Najbolj jo privlači humor, išče pa tudi skrbnega, visokega in igrivega moškega, ki bo iskren in zvest. Največjo podporo pri tej pustolovščini ji predstavljajo prijatelji. Čeprav vsakogar na prvi pogled pritegne zunanji videz, ji mora oseba, s katero se bo povezala v par, ustrezati tudi po značaju, pravi. "Videz ni odločilen, pomembno je, da mi oseba ustreza in ima dober smisel za humor, da me zna nasmejati in da ni toksična," je jasna. "Ko bom tam, bom najbolj pogrešala starše, prijatelje in svojega psa. Pogrešala bom tudi mamino kuhinjo," je sklenila Lara.

Lara v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni, ne zaradi slave in pozornosti. Želi najti nekoga, ki bo lahko sledil njeni energiji, humorju in želji po pustolovščinah, hkrati pa sprejel njeno močno osebnost. Njen največji izziv bo dovoliti si, da se prvič zares zaljubi, ne da bi pri tem izgubila neodvisnost, ki jo tako zelo ceni.

28-letna Loren prihaja iz Sydneyja in je lastnica kreativne agencije. Močno je povezana s svojimi hrvaškimi koreninami, zaradi nomadskega načina življenja pa pogosto potuje med Avstralijo in Evropo. Je ambiciozna, vedra, navihana in impulzivna, obožuje adrenalin in se ne boji nepredvidljivih odločitev.

Otok ljubezni Adria - Loren
Otok ljubezni Adria - Loren
FOTO: VOYO

"Za prijavo sem se odločila med dopustom na Hrvaškem, skozi leta pa mi je veliko ljudi reklo, da bi bila dobra v takšnem šovu. Moja največja podpora in navijačica je mama, prav tako pa tudi moji bližnji prijatelji," je razkrila Loren. Tako na Hrvaškem kot v Avstraliji ima veliko in močno podporo.

Ko se za nekaj odloči, težko odneha. Za seboj ima tri resne zveze, priznava pa, da se hitro zaljubi in takrat zlahka začne razmišljati o skupni prihodnosti, pri tem pa včasih spregleda opozorilne znake. Najbolj jo privlačijo močni moški, ki so duhoviti, ambiciozni, samozavestni in pustolovski, še posebej pa jo privlačijo moški z Balkana. Ne prenese slabe higiene niti velikega ega. Z leti je znova začela verjeti v ljubezen na prvi pogled.

"Videz ni odločilen, pomembnejši je značaj," je Loren jasna glede tega, kako bo izbirala partnerja v vili. "Najbolj bom pogrešala družino, z njimi se pogovarjam vsak dan, prav tako tudi s prijatelji. Poleg tega bom pogrešala glasbo, brez nje mi bo nenavadno," je sklenila Loren in dodala, da je pred vstopom v vilo vznemirjena.

Loren v Otok ljubezni Adria vstopa pripravljena, da končno sama naredi prvi korak in vzame, kar si želi. Njen največji izziv bo slediti srcu, ne da bi se znova zaljubila v napačno osebo. Poleg vsega tega je Loren obiskovala letalsko šolo, želela se je pridružiti vojnemu letalstvu, delala je kot stevardesa, zdaj pa namerava pridobiti pilotsko dovoljenje.

23-letna Tara prihaja iz Montreala. Kanadčanka, ki izvira iz Teslića, obožuje potovanja, pustolovščine in spoznavanje novih ljudi. Je duhovita, spontana in intuitivna, zase pa pravi, da ima močno osebnost in še močnejši ego. Težko prizna, kadar nima prav, hkrati pa zelo hitro začuti, kadar z nekom nekaj ni v redu. Plesala je balet in folkloro, rada ima zgodovino in sociologijo, govori več jezikov in, kot pravi sama, hobije menja "vsake tri dni".

Otok ljubezni Adria - Tara
Otok ljubezni Adria - Tara
FOTO: VOYO

"Pričakujem novo izkušnjo. Rada bi rekla, da pričakujem, da bom našla ljubezen, vendar bi bila potem lahko razočarana. Čudovito bi bilo, če bi lahko odšla od tam in našla nekoga zase. O prijavi nisem preveč razmišljala, učila sem se za izpite, odločila sem se prijaviti in to je bilo to. Rada imam nove izkušnje," je Tara razkrila o svoji prijavi v Otok ljubezni Adria.

Pri izbiri fanta ji je najpomembneje, da je ambiciozen, poln življenja, se rad uči in preizkuša nove stvari ter je radoveden. Nikoli ni bila v resni zvezi niti se ni nikoli zares zaljubila, zato bi bil Otok ljubezni Adria zanjo lahko največji romantični eksperiment doslej. Obožuje vznemirjenje ob spoznavanju novih ljudi, vendar priznava, da včasih hitro izgubi zanimanje, ko ugotovi, da jo je bolj kot oseba pritegnila novost.

"Verjamem, da se ljubezen gradi in da je ljubezen izbira, da se vsak dan odločiš biti s to osebo. Težko mi bo v vili že na prvi pogled izbrati to osebo," je iskrena Tara. Najbolj bo, dodaja, pogrešala družino in prijatelje. Tara v Otok ljubezni Adria vstopa predvsem zaradi ljubezni in želje po novih življenjskih izkušnjah. V vilo prinaša veliko energije, spontanosti in zabave, njen največji izziv pa bo ohraniti zanimanje dovolj dolgo, da bo začetno vznemirjenje preraslo v iskreno povezanost.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

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