Loren, Roberto, Tara in Vukašin znova skupaj

"OG's (prvotna zasedba) so nazaj!" je opis videa, s katerim so Loren, Roberto, Tara in Vukašin razkrili, da so se spet srečali. Nekdanji tekmovalci šova Otok ljubezni Adria, ki so vilo na Tenerifu že zapustili, se tudi po koncu sodelovanja še vedno radi srečajo in poklepetajo.

Nedavno so se tako srečali v Zagrebu, kjer so v enem od lokalov skupaj popili kavo in obujali spomine na dogajanje v šovu. Na družbenih omrežjih so delili posnetek, v katerem Loren najprej pozdravi gledalce in jih izzove, naj uganejo, s kom se druži. Nato pokaže svoje nekdanje sotekmovalce, ki navdušeno in z iskrenim nasmehom pomahajo v kamero. Da se je med njimi spletlo prav posebno prijateljstvo in da jih bo za vedno povezovalo dejstvo, da so kot prvi vstopili v prvo sezono šova Otok ljubezni Adria, je bilo nemogoče spregledati.